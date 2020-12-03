Фигуристы Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев заразились коронавирусом

«Результаты тестирования на COVID-19 спортсменки дали положительный результат, по этой причине ученица Алексея Мишина пропустит предстоящие соревнования», - говорится в сообщении Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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💥 Объявлены расписание и предварительный список состава участников пятого этапа Кубка России по фигурному катанию!https://t.co/uTZZ0hcOn8 pic.twitter.com/mAvsjxBXkU — Фигурное катание России (@RuSkating) December 2, 2020

По той же причине пятый этап Кубка России пропустит чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев.

«У Димы положительный тест на коронавирус, поэтому этап Кубка России в Москве мы вынуждены пропустить. Надеемся восстановиться, подготовиться к чемпионату России и выступить в Челябинске», - приводит комментарий тренера спортсмена Евгения Рукавицына пресс-служба ФФККР.

Помимо золотой медали чемпионата Европы, в активе 21-летнего Алиева серебро европейского первенства. 23-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и чемпионкой Европы 2015 года, в конце ноября она выиграла московский этап Гран-при. Оба спортсмена в свое время становились чемпионами страны.

Также в турнире не примут участия двукратный чемпион страны Михаил Коляда и Анастасия Гулякова. Причины их отсутствия в заявочных листах этапа Кубка России не уточняются.

Танцевальный дуэт в составе Джонатана Гуррейро и Тиффани Загорски не выступит в Москве по причине простуды у партнера. Его анализы на коронавирус отрицательные.

Ранее из-за пневмонии снялась с московского этапа Гран-при двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова.