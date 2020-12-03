Четыре увеселительных заведения были пойманы на несоблюдении ночных ограничений

Полиция и горуправа не раскрывают, о каких увеселительных местах идет речь, однако горуправа заявила, что с нарушителями поговорили и сделали предупреждение.

Участковый полицейского отделения Вильянди Меэлис Лилль сказал, что во время всех четырех вызовов было установлено, что праздник с алкоголем продолжался и после 00.00.

Информация об этом была передана в городскую управу и Департамент здоровья, потому что полиция не имеет права сама штрафовать людей, нарушающих распоряжение правительства.

По словам Лилля, в двух из четырех случаев входная дверь заведения была закрыта на замок, а полиции сказали, что проходит частная вечеринка.

«Правительство также запретило собрания частных компаний в развлекательных заведениях, и последние должны больше стараться, чтобы гарантировать отсутствие клиентов после установленного времени», - сказал Лилль.

По его словам, официанты иногда оправдывались тем, что клиенты сами не хотят уходить. «Тогда, например, вы можете начать мигать светом, что люди в веселом настроении отреагировали», - добавил Лилль.