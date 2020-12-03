Чт, 3.12.2020
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Юри Ратас
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  • Во время совещания с участием литовского депутата-гомофоба в объектив его веб-камеры попал полуголый мужчина

Во время совещания с участием литовского депутата-гомофоба в объектив его веб-камеры попал полуголый мужчина

Кадр момента, когда за спиной у Петраса Гражулиса появился полуголый мужчина.

ФОТО: twitter

Во время заседания комиссии по культуре Литовского Сейма из-за спины депутата, прославившегося гомофобской риторикой Петраса Гажулиса, в кадре появился полуголый мужчина, пишет Postimees.

На YouTube канале парламента во время заседания можно было увидеть, кто когда Гражулис на 13 минуте случайно включил свою веб-камеру, за его спиной стоял голый по пояс мужчина, поделилось новостью литовское телерадиовещание LRT. Председатель комиссии по культуре Витаутас Йуозапайтис сказал, что находящиеся рядом с политиками во время заседаний люди могут оказать на них решающее влияние: «Каждый член парламента явно сам отвечает за то, чтобы чужих людей не было в его домашней обстановке». По его словам, он во время заседания голого мужчины рядом с Гражулисом не заметил.

«Это вообще вопрос, почему они полуголые в рабочее время. Конечно, можно сказать, что это частная жизнь людей, но он был включен в заседание Сейма», - подчеркнул Йуозапайтис. По его словам, вероятнее всего, этот мужчина мог быть его родственником, который помогал депутату решить технические проблемы во время заседания.

Позже Гражулис сказал, что попавший в кадр мужчина — это его сын, который помог решить проблему с интернет-соединением: «Заседание проходило не в конторе, а в комнате общежития Сейчас. Сын приехал рано утром. Я участвовал в заседании. Вдруг выяснилось, что интернет начал пропадать, и мой сын мне помог», - сказал депутат изданию Alfa.lt.

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