Во время совещания с участием литовского депутата-гомофоба в объектив его веб-камеры попал полуголый мужчина

На YouTube канале парламента во время заседания можно было увидеть, кто когда Гражулис на 13 минуте случайно включил свою веб-камеру, за его спиной стоял голый по пояс мужчина, поделилось новостью литовское телерадиовещание LRT. Председатель комиссии по культуре Витаутас Йуозапайтис сказал, что находящиеся рядом с политиками во время заседаний люди могут оказать на них решающее влияние: «Каждый член парламента явно сам отвечает за то, чтобы чужих людей не было в его домашней обстановке». По его словам, он во время заседания голого мужчины рядом с Гражулисом не заметил.

«Это вообще вопрос, почему они полуголые в рабочее время. Конечно, можно сказать, что это частная жизнь людей, но он был включен в заседание Сейма», - подчеркнул Йуозапайтис. По его словам, вероятнее всего, этот мужчина мог быть его родственником, который помогал депутату решить технические проблемы во время заседания.

Just one day after the unintentional coming out of the Hungarian Christian politician, Petras Gražulis, the homophobe of homophobes in Lithuania, is exploding the internet, too. pic.twitter.com/yXhjLGAG2X — Saulė (@sankuperis) December 2, 2020