Выигравший у государства в суде бизнесмен: ущерб нашей репутации был катастрофическим!

В ноябре прошлого года административная коллегия Госсуда приняла решение, на основании которого PRIA должен был выплатить обществу недополученные дотации на селекцию, а Ветеринарно-пищевой департамент - провести новую проверку.

На счет EHS поступила дотация в размере 76 357 евро.

«Всего на это ушло четыре года, которые мы должны были посвятить сохранению и разведению исчезающих пород лошадей», - сказала исполнительный директор EHS Криста Сепп.

"Заодно пострадала репутация общества, потому что на ежегодных собраниях им сначала приходилось говорить о том, как они отстаивают свои права, ходят в суд и находят для этого деньги. Были те, кто говорил: что вы все время спорите? Последовательные судебные решения внесли ясность, но мы потеряли время и энергию".

Поиск правоты в Европе

Паевое товарищество Halinga, специализирующееся на молочном производстве, попало в судебные жернова после того, как в результате слияния взяло на себя обязательства OÜ Vigala Latte. В Рапламаа компания Vigala Latte получила субсидию в 391 459 евро на реконструкцию 272-местной молочной фермы. Последняя часть пособия была выплачена в декабре 2014 года, и PRIA подсчитал, что их надзор закончится через пять лет.

Дополнительная последующая инспекция, проведенная департаментом, показала, что ферма в течение нескольких лет не использовалась в качестве доильного хлева, и потребовала от Halinga вернуть 65 693 евро.

Владелец с этим не согласился и в сентябре 2017 года обратился в суд. Спор касался двух вопросов. Во-первых, требовани о продолжительности, решение которого явилось следствием более раннего решения Европейского суда. Во-вторых, использовалась ли помощь на содержание дойных коров в коровнике, по назначению, если в коровнике не было коров на поддерживаемое количество мест.

В апреле этого года Тартуский окружной суд вынес решение в пользу заявителя, установив, что своя страна применяет к предпринимателям более строгие правила, чем те, которые предусмотрены Европейским Союзом, и что требования по возврату дотации не было достаточно обоснованным.

После столкновения двух правовых пространств руководитель OÜ Halinga Рауль Пеэтсон спрашивает, каков лимит, то есть количество животных, начиная с которого производитель может быть обвинен в непреднамеренном использовании здания.

«Понятно, что PRIA не принимает законы, и правильнее решать дела в суде и в Госсуде, тогда решение суда будет основанием для разрешения других подобных споров, - заявил Пеэтсон. - Но почему именно мы должны были финансировать это законотворчество?»

PRIA редко проигрывает

Ведущий специалист информационного отдела PRIA Тийа Тамм-Суйк сказала, что вполне естественно, что возникают споры с департаментом. Тот факт, что правовые нормы могут применяться по-разному в определенных случаях, в зависимости от обстоятельств конкретного дела, может, по ее мнению, указывать на качество постановлений.

«Компетентность должностных лиц и инспекторов очень высока, но совокупный эффект законодательства Европейского Союза и Эстонии часто трудно оценить, и зачастую настоящая правда раскрывается только в суде. Об этом также говорится в анализе Госсуда дел, связанных с субсидиями», - заявила Тамм-Суйк.