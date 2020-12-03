Выигравший у государства в суде бизнесмен: ущерб нашей репутации был катастрофическим!

Самое известное сельскохозяйственное предприятие Пярнуского уезда, OÜ Halinga, Эстонское обществоконеводов, НКО Rannakalad и Kalatex в деревне Лиу - вот примеры тех, кто на протяжении многих лет судится с Департаментом сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA). Хотя департамент выигрывает большинство споров, почти в пятой части случаев правота остается за теми, кто доказывает, что пособие было использовано ими по прямому назначению, пишет Postimees.
«Где нет жалобы, нет и суда», - гласит старая пярнумааская пословица, которая вполне подходит для случая в селе Лиу, где PRIA начал надзор за получившими пособие НКО на основании сигнала со стороны представителя местного рыболовецкого сообщества. Информатор утверждал, что у них нет доступа к зданию порта Лиу, который был построен на пособие с целью дать местным рыбакам возможность хранить рыбу.
Согласно разъяснению департамента рыбоперерабатывающее предприятие, действовавшее в здании построенного с помощью пособия порта Лиу, получило конкурентное преимущество перед другими производителями, поскольку ему не пришлось инвестировать в создание производственного здания.
Лиу остался без рыбного производства
По итогам надзора PRIA потребовала вернуть 429 376 евро у Rannakalad и 299 317 евро - у Kalatex. В глазах общественности разработчиков называли махинаторами, потому что они якобы не использовали построенные на пособия сооружения и оборудование для нужд местных рыбаков, а работники OÜ Liu Fish занимались этом в здании разделкой импортной рыбы.
Серия судебных процессов длилась до тех пор, пока в июне этого года коллегия Госсуда не пришла к выводу, что PRIA и предыдущие суды слишком строго следовали бизнес-плану, описанному в заявлении, и не учитывали цель меры по устойчивому развитию районов рыболовства, основанной на прикладной программе Европейского фонда рыболовства на 2007-2013 годы. Следовательно, было ошибочным считать, что заявитель совершил нарушение.
«Ущерб, нанесенный объединениям, является почти катастрофическим для объединений и их руководителей, - сказал руководитель проекта Сийм Суурсильд. - Нелегко жить в маленькой деревенской общине, если тебе через прессу заклеймили как преступника". По его словам, это коснулось не только руководители рыболовных организаций, но и членов их семей.
Компания Liu Fish, которая использовала помещения для переработки рыбы, переехал на 40 километров в Вана-Пярну , не дожидаясь окончания судебной эпопеи, а построенные с помощью пособия строения в Лиу стоят теперь пустыми.
По мнению Суурсильда, Госсуд также дал оценку работе должностных лиц PRIA, потому что итог встреч, был краток: деньги вернут.
«Я сочувствую получателям пособий, которые оказались в подобной ситуации, потому что годы судебных разбирательств - удовольствие не из дешевых. Если PRIA обращается в суд на деньги налогоплательщиков, то вторая сторона вынуждена защищать себя на собственные средства или на деньги своих членов и владельцев», - сказал Суурсилд.
Из объяснений PRIA следует, что процесс по делу Лиу еще не закончен. Возможные действия обсуждаются как внутри департамента, так и с Министерством сельского хозяйства, и решаются следующие шаги.
Спор вокруг дотаций на селекцию
Основными видами деятельности Эстонского общества коневодов (EHS) являются ведение племенных книг и проверка производительности лошадей. Общество впервые подало в суд на PRIA за то, что в 2015 году не получило селекционных дотаций. Ради дотаций 2016–2017 гг. руководство общества прошло все судебные инстанции. В основе судебного процесса лежал вопрос о том, был ли законным результат проверки Ветеринарно-пищевого департамента о соответствии проверок производительности EHS требованиям.
В ноябре прошлого года административная коллегия Госсуда приняла решение, на основании которого PRIA должен был выплатить обществу недополученные дотации на селекцию, а Ветеринарно-пищевой департамент - провести новую проверку.
На счет EHS поступила дотация в размере 76 357 евро.
«Всего на это ушло четыре года, которые мы должны были посвятить сохранению и разведению исчезающих пород лошадей», - сказала исполнительный директор EHS Криста Сепп.
"Заодно пострадала репутация общества, потому что на ежегодных собраниях им сначала приходилось говорить о том, как они отстаивают свои права, ходят в суд и находят для этого деньги. Были те, кто говорил: что вы все время спорите? Последовательные судебные решения внесли ясность, но мы потеряли время и энергию".
Поиск правоты в Европе
Паевое товарищество Halinga, специализирующееся на молочном производстве, попало в судебные жернова после того, как в результате слияния взяло на себя обязательства OÜ Vigala Latte. В Рапламаа компания Vigala Latte получила субсидию в 391 459 евро на реконструкцию 272-местной молочной фермы. Последняя часть пособия была выплачена в декабре 2014 года, и PRIA подсчитал, что их надзор закончится через пять лет.
Дополнительная последующая инспекция, проведенная департаментом, показала, что ферма в течение нескольких лет не использовалась в качестве доильного хлева, и потребовала от Halinga вернуть 65 693 евро.
Владелец с этим не согласился и в сентябре 2017 года обратился в суд. Спор касался двух вопросов. Во-первых, требовани о продолжительности, решение которого явилось следствием более раннего решения Европейского суда. Во-вторых, использовалась ли помощь на содержание дойных коров в коровнике, по назначению, если в коровнике не было коров на поддерживаемое количество мест.
В апреле этого года Тартуский окружной суд вынес решение в пользу заявителя, установив, что своя страна применяет к предпринимателям более строгие правила, чем те, которые предусмотрены Европейским Союзом, и что требования по возврату дотации не было достаточно обоснованным.
После столкновения двух правовых пространств руководитель OÜ Halinga Рауль Пеэтсон спрашивает, каков лимит, то есть количество животных, начиная с которого производитель может быть обвинен в непреднамеренном использовании здания.
«Понятно, что PRIA не принимает законы, и правильнее решать дела в суде и в Госсуде, тогда решение суда будет основанием для разрешения других подобных споров, - заявил Пеэтсон. - Но почему именно мы должны были финансировать это законотворчество?»
PRIA редко проигрывает
Ведущий специалист информационного отдела PRIA Тийа Тамм-Суйк сказала, что вполне естественно, что возникают споры с департаментом. Тот факт, что правовые нормы могут применяться по-разному в определенных случаях, в зависимости от обстоятельств конкретного дела, может, по ее мнению, указывать на качество постановлений.
«Компетентность должностных лиц и инспекторов очень высока, но совокупный эффект законодательства Европейского Союза и Эстонии часто трудно оценить, и зачастую настоящая правда раскрывается только в суде. Об этом также говорится в анализе Госсуда дел, связанных с субсидиями», - заявила Тамм-Суйк.
Подавляющее большинство дел, связанных с PRIA, разрешается в Госсуде не в пользу истца. Например, 83% всех судебных решений, вступивших в силу в 2019 году, были полностью или частично в пользу PRIA.