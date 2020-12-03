Опрос: чем премьер-министр может помочь Нарве и Силламяэ в борьбе с коронавирусом?

Алексей и Екатерина не носят маски, поскольку сегодня как раз выходят с карантина и уже не должны быть заразными и не могут заразиться сами.

“Когда в магазин заходим, то надеваем обязательно маску, - добавляет женщина. - На улице, конечно, нет. Потому что расстояние большое между людьми и нет прямого контакта”.

Алексей рассказал, что тестов ему с супругой не делали и симптомов болезни у них тоже не было. Но две недели пришлось провести дома, потому что положительный тест был у ребенка.

“Мы как сознательные родители, сознательные граждане, сделали всё так, как рекомендует государство, - рассказала Екатерина. - У них в классе был заболевший ребенок. Через десять дней мы сделали ребенку проверочный тест, он оказался позитивным, но симптомов не было. И мы 14 дней все сидели на изоляции. Сегодня у нас последний день изоляции”.

С таким опытом у Екатерины есть конкретное пожелание к правительству:

“В нашей семье мы все были здоровы, и ребенок наш был здоров, но финансово всё это очень отразилось на благосостоянии нашей семьи. Либо тут надо что-то поменять, либо нужна согласованность между Департаментом здоровья и семейными врачами. Потому что сейчас ее нет - Департамент здоровья дает нам одну информацию, семейный врач - другую. И как поступать, мы до конца не понимали. Поэтому, наверное, правительство и вообще вышестоящие органы должны урегулировать это положение”.

У супругов были открыты карантинные листы, которые оплачивались с четвертого дня в размере 70% зарплаты.

“Было обидно, что мы все здоровы, мы могли бы работать, приносить пользу на своем рабочем месте, но нам пришлось две недели отсидеть дома. Очень обидно просто”, - добавила Екатерина.

Нарвитянка Марина натягивает маску на лицо, когда подходит к другим людям. Но, рассказывает она, ее эта ситуация не беспокоит. Чем правительство может сейчас помочь жителям региона?

“Не знаю, - говорит Марина. - Пусть правительство и думает об этом”.

Иван носит маску и на работе, и в общественных местах, в том числе на улице. ФОТО: Николай Андреев

Иван ходит в маске в том числе на улице. И это для него тяжело.

“У меня 12-часовые смены. Приходится постоянно ходить в маске и на работе в Силламяэ, и здесь, в Нарве. Ситуация не очень приятная”, - говорит он.

По мнению Ивана, правительство должно организовать бесплатную раздачу масок.

“Как минимум, пусть маски выдают на входе в магазины бесплатно. У кого есть многоразовые - их можно постирать. А одноразовые - их приходится постоянно покупать. Это в копеечку влетает. А чем еще могут нам помочь, даже не знаю. Тут каждый за себя отвечает - собственная ответственность нужна и всё”.

Среди знакомых Ивана заболевших нет, но есть среди знакомых его коллег: