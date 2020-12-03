Опрос: чем премьер-министр может помочь Нарве и Силламяэ в борьбе с коронавирусом?

В пятницу в Ида-Вирумаа приезжает премьер-министр Юри Ратас, который хочет на месте познакомиться с ситуацией в регионе с самой высокой кумулятивной заболеваемостью коронавирусом в Эстонии. Чем он может помочь, по мнению нарвитян?
Алексей и Екатерина не носят маски, поскольку сегодня как раз выходят с карантина и уже не должны быть заразными и не могут заразиться сами.
“Когда в магазин заходим, то надеваем обязательно маску, - добавляет женщина. - На улице, конечно, нет. Потому что расстояние большое между людьми и нет прямого контакта”.
Алексей рассказал, что тестов ему с супругой не делали и симптомов болезни у них тоже не было. Но две недели пришлось провести дома, потому что положительный тест был у ребенка.
“Мы как сознательные родители, сознательные граждане, сделали всё так, как рекомендует государство, - рассказала Екатерина. - У них в классе был заболевший ребенок. Через десять дней мы сделали ребенку проверочный тест, он оказался позитивным, но симптомов не было. И мы 14 дней все сидели на изоляции. Сегодня у нас последний день изоляции”.
С таким опытом у Екатерины есть конкретное пожелание к правительству:
“В нашей семье мы все были здоровы, и ребенок наш был здоров, но финансово всё это очень отразилось на благосостоянии нашей семьи. Либо тут надо что-то поменять, либо нужна согласованность между Департаментом здоровья и семейными врачами. Потому что сейчас ее нет - Департамент здоровья дает нам одну информацию, семейный врач - другую. И как поступать, мы до конца не понимали. Поэтому, наверное, правительство и вообще вышестоящие органы должны урегулировать это положение”.
У супругов были открыты карантинные листы, которые оплачивались с четвертого дня в размере 70% зарплаты.
“Было обидно, что мы все здоровы, мы могли бы работать, приносить пользу на своем рабочем месте, но нам пришлось две недели отсидеть дома. Очень обидно просто”, - добавила Екатерина.
Нарвитянка Марина натягивает маску на лицо, когда подходит к другим людям. Но, рассказывает она, ее эта ситуация не беспокоит. Чем правительство может сейчас помочь жителям региона?
“Не знаю, - говорит Марина. - Пусть правительство и думает об этом”.
Иван ходит в маске в том числе на улице. И это для него тяжело.
“У меня 12-часовые смены. Приходится постоянно ходить в маске и на работе в Силламяэ, и здесь, в Нарве. Ситуация не очень приятная”, - говорит он.
По мнению Ивана, правительство должно организовать бесплатную раздачу масок.
“Как минимум, пусть маски выдают на входе в магазины бесплатно. У кого есть многоразовые - их можно постирать. А одноразовые - их приходится постоянно покупать. Это в копеечку влетает. А чем еще могут нам помочь, даже не знаю. Тут каждый за себя отвечает - собственная ответственность нужна и всё”.
Среди знакомых Ивана заболевших нет, но есть среди знакомых его коллег:
“Но на работе в Силламяэ люди говорят, что как раз Силламяэ больше всего страдает”.
Галина маску принципиально не носит.
“Глупости всё это, - считает она. - Это политика - какой коронавирус, я вас умоляю! Грипп был, есть и будет”.
Чего в таком случае нарвитянка ожидает от премьер-министра?
“Главное - не нагнетать, вот чем он может помочь. А то читаешь, как вести с фронта - где сколько заболевших. В общем, я думаю, пока всю вакцину, которую сейчас делают в Европе, не продадут, мы с этим коронавирусом не покончим. Пока фармацевтические компании не отобьют свои вложения, пока миллиарды не сделают на этой вакцине, будем “болеть” года три-четыре. Я вас уверяю, это такая ерунда!”.
Вакцинироваться Галина тоже не будет:
“Никогда и ни за что - ни я, ни дети, ни внуки, ни другие родственники”.
Пенсионерка Валентина рассказывает, что новости оставляют у нее жуткое впечатление.
“Такое большое количество людей инфицируется. Мне вот приходится в магазин и маску надевать, - сказала она. - А чем премьер нам может облегчить обстановку, я даже не знаю”.
Пенсионерка Людмила тоже затрудняется сказать, чем в этой ситуации может помочь власть. Она слышала по радио, что в Силламяэ и Нарве самая большая заболеваемость коронавирусом в Эстонии.
“Надо быть в маске обязательно. Иначе нельзя, - говорит она.
При этом, Людмила не чувствует себя в опасности:
“Вы знаете, мы, в основном, дома сидим, мало куда ходим. Вот в магазин надо, вот к врачу записалась и иду. А так дома сидим”.
Сергей и Елена по улице ходят без масок. Сергей рассказывает, что лично его ситуация с коронавирусом совершенно не беспокоит.
“Маску ношу только в магазине, если попросят. Бывает просят. И в Maxima бесплатно дают”, - рассказал он.
По поводу помощи от правительства Сергей ответить затрудняется:
“А что они могут? - спрашивает он. - Они что, Господь Бог?”
“Если только тем, чтобы в общественных местах были маски, - предположила Елена. - И, желательно, бесплатные. На улице в них нет смысла, а вот в закрытых местах - чтобы были маски”.