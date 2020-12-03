Чт, 3.12.2020
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Трийн Терамяэ

Ратас: кружки по интересам пока смогут продолжить свою работу

Юри Ратас.

ФОТО: Tairo Lutter/Postimees

Правительство, которое в четверг утвердило ряд новых вызванных распространением коронавируса ограничений, пока решило не останавливать деятельность кружков по интересам, передает Rus.ERR.

Однако, как передают радионовости ERR, премьер-министр Юри Ратас не исключил, что в будущем кружки по интересам также могут попасть под ограничения.

По словам Юри Ратаса, смогут продолжить свою работу и спа-центры, представители которых недавно высказали опасение тем, что их могут закрыть.

Комментируя решение правительства ограничить время работы баров и ресторанов, Ратас сказал, что в период с 22:00 до 6:00 на их территории не может проводиться никаких частных мероприятий, а находиться в помещениях разрешено лишь персоналу. 

Новые ограничения вступят в силу 5 декабря.

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