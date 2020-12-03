Ратас: кружки по интересам пока смогут продолжить свою работу

Однако, как передают радионовости ERR, премьер-министр Юри Ратас не исключил, что в будущем кружки по интересам также могут попасть под ограничения.

По словам Юри Ратаса, смогут продолжить свою работу и спа-центры, представители которых недавно высказали опасение тем, что их могут закрыть.

Комментируя решение правительства ограничить время работы баров и ресторанов, Ратас сказал, что в период с 22:00 до 6:00 на их территории не может проводиться никаких частных мероприятий, а находиться в помещениях разрешено лишь персоналу.