Внутренний туризм в Таллинне предлагают оживить за счет снижения цен на парковку

«Таллиннские предприятия как в Старом городе, так и в Кесклинне принадлежат к числу наиболее сильно пострадавших от коронакризиса. Иностранные туристы не могут попасть сюда из-за пандемии, а внутренние туристы предпочли другие регионы. Чтобы облегчить ситуацию с предпринимательством, фракция «Отечества» в горсобрании внесла в городской бюджет на 2021 год предложение: срочно ввести 50-процентную скидку на парковку в Старом городе и центре, чтобы у людей была дополнительная мотивация для посещения туристической зоны Таллинна», - объяснил Луйк.

По словам Луйка, жители Эстонии часто не попадают в Старый город и центр Таллинна. Одно из препятствий - одна из самых высоких плат за парковку в Европе. В то же время в столице находится большое количество предпринимателей, зависящих от туристов, выживание которых в условиях кризиса очень важно для Таллинна.

В качестве меры борьбы с коронакризисом Таллинн ввел льготы по аренде для компаний, но большая часть предпринимателей Старого города не работают в городских помещениях и не получают выгоды от этой меры.

«Чтобы направить внутреннее потребление и стимулировать внутренний туризм в Таллинне, необходимо установить 50-процентную скидку на парковку в районе Старого города и центра города. Поскольку парковка в Таллинне очень дорога по сравнению с Европой, местные жители не склонны ездить сюда без скидки на парковку. Хотя в долгосрочной перспективе город мотивирует использовать более экологически чистые виды транспорта, в качестве чрезвычайной меры сейчас необходимо сделать скидку и для водителей», - сказал Луйк.