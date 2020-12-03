Внутренний туризм в Таллинне предлагают оживить за счет снижения цен на парковку

Заместитель председателя горсобрания Таллинна и лидер фракции "Отечества" Март Луйк рекомендует для оживления экономики снизить плату за парковку в центре города, пишет Postimees.
«Таллиннские предприятия как в Старом городе, так и в Кесклинне принадлежат к числу наиболее сильно пострадавших от коронакризиса. Иностранные туристы не могут попасть сюда из-за пандемии, а внутренние туристы предпочли другие регионы. Чтобы облегчить ситуацию с предпринимательством, фракция «Отечества» в горсобрании внесла в городской бюджет на 2021 год предложение: срочно ввести 50-процентную скидку на парковку в Старом городе и центре, чтобы у людей была дополнительная мотивация для посещения туристической зоны Таллинна», - объяснил Луйк.
По словам Луйка, жители Эстонии часто не попадают в Старый город и центр Таллинна. Одно из препятствий - одна из самых высоких плат за парковку в Европе. В то же время в столице находится большое количество предпринимателей, зависящих от туристов, выживание которых в условиях кризиса очень важно для Таллинна.
В качестве меры борьбы с коронакризисом Таллинн ввел льготы по аренде для компаний, но большая часть предпринимателей Старого города не работают в городских помещениях и не получают выгоды от этой меры.
«Чтобы направить внутреннее потребление и стимулировать внутренний туризм в Таллинне, необходимо установить 50-процентную скидку на парковку в районе Старого города и центра города. Поскольку парковка в Таллинне очень дорога по сравнению с Европой, местные жители не склонны ездить сюда без скидки на парковку. Хотя в долгосрочной перспективе город мотивирует использовать более экологически чистые виды транспорта, в качестве чрезвычайной меры сейчас необходимо сделать скидку и для водителей», - сказал Луйк.
Он добавил, что фракция "Отечества" внесла дополнительные предложения по смягчению коронного кризиса в бюджет Таллинна на 2021 год. «Например, мы предлагаем купить 1000 компьютеров школьникам для дистанционного обучения, особенно многодетным семьям, для которых покупка нескольких компьютеров может быть невозможной. Но учебный процесс не должен страдать из-за этого».