На улицы Эстонии вышли масочные патрули: штрафуют ли они нарушителей?

Руководитель патрульной службы Пайдеского полицейского участка Халар Халлимяэ подтвердил, что полицейские немного реорганизовали свою работу, чтобы иметь возможность помогать Департаменту здоровья следить за выполнением установленных ограничений.

«Маски, которые полицейские могут раздавать людям, есть также в Пайдеском полицейском участке, - подтвердил он. - При необходимости стражи порядка раздают маски тем, у кого в замкнутом пространстве их нет, чтобы максимально быстро защитить себя и других от вируса».

Хеллимяэ добавил, что если полицейские замечают человека, у которого нет маски, то они с ним разговаривают и объясняют, почему сейчас важно беречь свое здоровье и здоровье окружающих и как маски и правило 2+2 в этом помогают. «Мы никого не штрафуем», - отметил он.