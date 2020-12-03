Завтра синоптики обещают снегопады

К утру на островах пойдут мокрый снег и дождь, поначалу также снег. Вероятность гололедицы повысится. Ветер юго-восточный, 6-12, на побережье порывами до 15-17, на островах утром до 20 м/сек. Температура воздуха 1-3 градуса мороза, на островах и западном побережье 0-2 градуса тепла.

Днем облачно. Зона мокрого снега и дождей перейдет с островов на запад материковой части страны, во внутренних регионах перейдет в снегопад. К вечеру снег и мокрый снег также пройдут по отдельным регионам на востоке страны. Местами ожидается гололедица. Ветер юго-восточный, 6-12, порывами до 15, на побережье 9-14, порывами до 18, на островах до 21 м/сек. Температура воздуха 0-2 градуса тепла, на островах и западном побережье до 4 градусов тепла.