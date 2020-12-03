Галерея ⟩ Большая порция рождественских вдохновений от Maisons du Monde

Французский магазин Maisons du Monde в этом году просто засыпал нас чудесными рождественскими вдохновениями. Напомним, что концепция компании — предлагать декор для оформления интерьеров в стиле разных стран и народов мира. Отсюда такое разнообразие красок и вдохновляющих идей. В их подборке рождественских интерьеров есть как более традиционные сюжеты, так и экзотические и смелые. Надеемся, вам понравится!