Клиника ТУ ограничивает плановое лечение

По словам руководителя кризисной комиссии Клиники Йоэля Старкопфа, в последние две недели количество больных увеличивается очень быстро: «В Клинике открыты уже два отделения для ковидных больных, одно из них имеет 19 койко-мест, и оно полностью заполнено. Во втором отделении 21 койко-место, к которому на этой неделе на улице Рийа, 11 6 будет добавлено еще одно отделение на 11 мест для последующего и восстановительного лечения».

Профессор добавил, что учитывая эпидемиологическую ситуацию, нужно быть готовыми к открытию дополнительных отделений для ковидных больных.

Руководитель по лечебной части Клиники ТУ Андрес Котсар подтвредил, что лечебное заведение готово к приему больных, но новые койко-места влекут за собой потребность в дополнительном персонале: «Нам нужны руки работников других отделений, по-другому открытие инфекционных отделений невозможно. Поэтому в определенном смысле нужно ограничить плановую хирургическую работу, чтобы обеспечить наличие медсестер и санитарок в ковидных отделениях».

Плановая стационарная работа ограничивается частично в отделениях общей хирургии и пластической хирургии, отделении абдоминальной хирургии, отделении сердечно-сосудистой хирургии и ортопедии.

«Ограничение касается только находящихся на больничном лечении больных и только тех процедур, которые можно перенести. Исходим из принципа, что состояние пациента не должно ухудшиться», - заверил Котсар. Он добавил, что с пациентами, которых реорганизация коснулась, свяжутся работники отделений, и вместе попытаются найти решение о дальнейшем лечении.

И Старкопф, и Котсар заверили, что нынешняя пандемия Covid-19 – это вызов для всей системы здравоохранения, поскольку кроме лечения ковидных больных нужно обеспечить лечение и других пациентов.