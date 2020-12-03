Чт, 3.12.2020
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Трийн Терамяэ
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Чубайса попросили из "Роснано", Путин уже нашел ему замену

Анатолий Чубайс

ФОТО: Shemetov Maxim/ITAR-TASS

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс объявил о том, что завершает работу в компании и уже завтра покинет ее.

«Так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании», — заявил Чубайс, выступая в четверг на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии.

Ранее в четверг правительство России утвердило директиву, предписывающую представителям государства в совете директоров «Роснано» голосовать за досрочное прекращение его полномочий, передает РБК.

«Да, конечно, ошибались. Да, конечно, что-то не получалось. Но несомненно и то, что наноиндустрия России создана», — добавил Чубайс.

2 декабря президент России Владимир Путин заявил о предстоящем назначении главой «Роснано» первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Сергея Куликова. В четверг правительство России утвердило директиву, предписывающую представителям государства (владеет 100% акций компании) в совете директоров «Роснано» голосовать за избрание Куликова председателем правления компании.

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