Чубайса попросили из "Роснано", Путин уже нашел ему замену

«Так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании», — заявил Чубайс, выступая в четверг на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии.

Ранее в четверг правительство России утвердило директиву, предписывающую представителям государства в совете директоров «Роснано» голосовать за досрочное прекращение его полномочий, передает РБК.

«Да, конечно, ошибались. Да, конечно, что-то не получалось. Но несомненно и то, что наноиндустрия России создана», — добавил Чубайс.