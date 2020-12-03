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Китайская агентура наращивает усилия с целью приобрести влияние на будущую администрацию Джо Байдена. Об этом предупредил руководитель управления контрразведки офиса директора национальной разведки США Уильям Эванина.

Китайская агентура наращивает усилия с целью обзавестись влиянием на будущую администрацию Джо Байдена. Об этом предупредил руководитель управления контрразведки офиса директора национальной разведки США Уильям Эванина.

По его выражению, эта работа ведется "на стероидах" (то есть усиленно). Китайцы внимательно изучают людей, близких к новой команде.

Начальник управления национальной безопасности минюста Джон Демерс рассказал, что в общей сложности более тысячи людей, подозреваемых в шпионаже в пользу КНР, бежали из Америки.

В ходе организованной Институтом Аспена онлайн-дискуссии в среду Эванина сказал, что китайская разведка проявляла сугубый интерес к недавним президентским выборам, а также к ведущимся в США работам над вакцинами от коронавируса.

"Как мы и предвидели, налицо растущая переориентация китайских усилий на новую администрацию. Это зловредное влияние, плюс обычное дипломатическое влияние, нацелено не только на тех, кому предстоит работать в ней, но и на их окружение", - заявил он.

"Очень важно, чтобы новая администрация понимала, что такие попытки влиять существуют, распознавала их на вид и на вкус. Мы над этим работаем", - заметил он.

Во время избирательной кампании Джо Байден и Дональд Трамп взаимно обвиняли друг друга в подверженности китайскому влиянию. Трамп указывал на связанные с Китаем коммерческие сделки сына соперника, Хантера Байдена, Байден-старший - на имевшийся у Трампа счет в китайском банке.

Джон Демерс сообщил, что летом нынешнего года ФБР выявило среди китайских ученых, работавших в американских лабораториях, несколько сот человек, скрывших при получении научных виз в США свою связь с китайской армией.

"Пять или шесть человек были арестованы, но это лишь верхушка айсберга. Честно говоря, ни я, ни мои коллеги не догадывались, насколько он велик", - заявил Демерс.

По его словам, после того, как ФБР провело беседы с несколькими десятками человек, более тысячи китайских исследователей спешно уехали.

По мнению Демерса, только КНР располагает "ресурсами, возможностями и желанием" заниматься политическим и экономическим шпионажем "и прочей зловредной деятельностью" в таких масштабах.

Еще примерно у тысячи китайских ученых и студентов визы в сентябре были аннулированы по инициативе американской стороны.

Госдепартамент тогда заявил, что США приветствуют у себя китайских студентов, которые "не служат целям Компартии Китая по достижению военного господства".

Getty Images Китайско-американские отношения сильно ухудшились при Дональде Трампе из-за разногласий по поводу двусторонней торговли, прав человека в Гонконге и борьбы с пандемией Covid-19.

В июле Госдеп закрыл китайское консульство в Хьюстоне в качестве ответной меры за хищение Китаем интеллектуальной собственности.

Китай в ответ обвинил США в расовой дискриминации, но Джон Демерс отрицал, что к китайским студентам относятся предвзято по национальному принципу.