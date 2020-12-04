Работники общепита продолжают ходить на работу больными: куда смотрит Департамент здоровья?

Обратившийся в редакцию повар отмечает, что он сменил много разных кафе и ресторанов, и везде существует одна и та же проблема - нет сменного персонала. «Это значит, что не важно, здоров человек или болен - он должен быть на работе. В зале ресторана вы такого не увидите, официанта с насморком в зал не пустят, но на кухне, за стеной от гостей, тебя не то что не проверят, тебе даже не предложат пойти домой, если у тебя температура», - рассказывает он, добавляя, что во время эпидемии, ситуация немного улучшилась, но до идеала далеко.

«Сейчас все-таки пытаются что-то придумать и подменить заболевшего, но факт остается фактом. На днях работал с напарником, а он время от времени покашливал. Да, человек регулярно моет руки, поддерживает чистоту, больным он не выглядит, но он кашляет над едой, которую несут в зал. Теперь представьте, что посещаемость места - человек 300 в день, и таких мест, где кашляют над едой с десяток в городе», - возмущается повар, отмечая, что он не заинтересован в закрытии мест общепита, но уверен, что маски и дистанция не являются эффективными методами, когда работающие с едой люди ходят на работу больными.

90% работников общепита ходят на работу больными

Его слова подтверждает и многолетняя статистика, которую ведет CVKeskus с 2013 года. Если посмотреть на результаты исследования по сферам деятельности 2019 года, то больше всего ходят на работу больными люди, работающие в сфере питания, где целых 90% работников не остается дома.

На втором месте стоят руководители: 88% ходят на работу больными. Больше среднего выходят на работу больными ассистенты, финансовые работники, люди, занятые в сферах продаж, транспорта и логистики, а также строительства и недвижимости.

«Самыми распространенными причинами появления на работе больным являются желание не потерять в зарплате, а также ощущение, что иначе работа просто останется невыполненной, – прокомментировал исследование менеджер CVKeskus.ee по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт.

Нет времени на проверки общепита

В Департаменте здоровья Rus.Postimees подтвердили, что они не проводят проверки мест общественного питания для выявления больных. «Владельцы мест должны гарантировать, что работники здоровы. Ходить на работу больным нельзя, - подчеркивают в департаменте.

На вопрос, почему проверки не проводят, если приведенная выше статистика такая удручающая, руководитель отдела коммуникации Департамента здоровья Симмо Саар ответил, что на это просто нет времени, посоветовав обращаться с жалобами на конкретные заведения общепита.

«Департаменту здоровья оказывают помощь ряд партнеров, включая Департамент полиции и погранохраны. Однако, поскольку наша основная задача - звонить инфицированным коронавирусом и информировать тех, кто с ними близко контактировал, у наших сотрудников нет времени регулярно проверять заведения общественного питания. Естественно, мы реагируем на все присланные нам жалобы», - отметил он.