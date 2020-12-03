Некоторые покупатели недвижимости выбирают недолго и решают быстро. Почему?

Некоторые долго сомневаются и колеблются, а другие понимают с первого взгляда: это именно то, что надо. Как возникает чувство дома и когда человек решается на покупку недвижимости, размышляет Kodustiil.
Как утверждает сайт idealhome.co.uk, решение о покупке принимается на удивление быстро. Проведенное в Великобритании исследование показало, что средний англичанин определяется с выбором всего за восемь минут. Представляете, проходит всего 480 секунд, а человек уже уверен, что ему подходит этот конкретный дом или квартира! Интересный факт: шесть потенциальных покупателей из десяти решились на покупку недвижимости, не успев даже зайти внутрь дома.
Далее, 15% опрошенных сообщили, что при просмотре недвижимости они чувствуют некое подобие любви с первого взгляда: они сразу были уверены, что купят именно это жилье. Что еще более удивительно – 18% участников исследования заявили, что были согласны на первый же вариант, который увидели.