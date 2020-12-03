Чт, 3.12.2020
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Яак Ааб
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  • Некоторые покупатели недвижимости выбирают недолго и решают быстро. Почему?
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Некоторые покупатели недвижимости выбирают недолго и решают быстро. Почему?

Снимок иллюстративный.

ФОТО: Apotheka / Shutterstock

Некоторые долго сомневаются и колеблются, а другие понимают с первого взгляда: это именно то, что надо. Как возникает чувство дома и когда человек решается на покупку недвижимости, размышляет Kodustiil

Как утверждает сайт idealhome.co.uk, решение о покупке принимается на удивление быстро. Проведенное в Великобритании исследование показало, что средний англичанин  определяется с выбором всего за восемь минут. Представляете, проходит всего 480 секунд, а человек уже уверен, что ему подходит этот конкретный дом или квартира! Интересный факт: шесть потенциальных покупателей из десяти решились на покупку недвижимости, не успев даже зайти внутрь дома.  

Далее, 15% опрошенных сообщили, что при просмотре недвижимости они чувствуют некое подобие любви с первого взгляда: они сразу были уверены, что купят именно это жилье.  Что еще более удивительно – 18% участников исследования заявили, что были согласны на первый же вариант, который увидели. 

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