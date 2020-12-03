Спа-центры Пярну борются за выживание

«Вообще говоря, в настоящее время в сфере туризма мы все боремся за жизнь, в том числе и спа-центры», - сказал член правления Эстонского спа-союза и глава Tervise Spa и Tervise Paradiis Яан Ратник.

На внеочередном собрании члены союза решили отменить все свои крупные новогодние вечеринки. Союз спа-предприятий также призвал все другие отели, рестораны и организаторов мероприятий вести себя ответственно и отменить новогодние вечеринки, чтобы люди не собирались.

Ратник признал, что хотя ситуация в Пярну немного лучше по сравнению с гостиницами в столице, и в пятницу и субботу вечером в спа-центрах еще теплится какая-то жизнь, в целом приходится сталкиваться с очень большими проблемами.

«Большинство из нас - довольно большие компании, где после всех этих увольнений работают сотни людей», - сказал глава союза спа, который затруднился сказать, что они будут делать, если водные центры закроются.

Ратник признал, что юридические меры, доступные компаниям в таком кризисе, уже были использованы весной. "Нам больше нечем реагировать. Мы - не зарабатывающее доход предприятие с большим количеством сотрудников и обязательств перед ними", - заявил он.

Многие члены спа-союза еще весной ожидали, что придет вторая волна вируса, и не строили больших планов на конец года. «Но были и те, кто объявил о проведении вечеринок, - отметил Ратник. - Мы же заранее решили, что отнесемся к празднованию Нового года спокойно».

По словам главы спа-центра, в Tervis и Tervise Paradiis были бронирования на Рождество и Новый год, но поскольку в настоящее время распродажа осуществляется только на внутреннем рынке, клиенты часто принимают решение в последнюю минуту. По словам Ратника, эстоноземельцы вели себя так и до кризиса. «Так что еще очень рано смотреть на новогоднюю заполняемость», - признал он.

Ратник также признал, что на совместное решение спа-союза очень тщательно соблюдать коронавирусные правила и отменить новогодние вечеринки отчасти повлияла крупномасштабная вечеринка по случаю дня рождения, проведенная в эти выходные в спа-отеле Georg Ots на Сааремаа, где якобы были нарушены несколько правил профилактики вирусов.

Глава Estonia Spaa Андрус Альяс сообщил, что их центр с начала лета работает с 50-процентным лимитом заполняемости и сделал все возможное, чтобы минимизировать риск заражения посетителей.

Альяс также подтвердил, что хотя по выходным бывает чуть больше людей, в целом корпуса Estonia Spaa относительно пусты.

«Мы планировали Новый год, и желающие могли сделать бронь, но мы не просили предоплату, - сказал Альяс. - До сих пор мы держали все возможности открытыми, но после вчерашнего совместного решения спа-союза мы, конечно, сняли рекламу вечеринок».