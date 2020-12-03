Недалеко от британского Бристоля произошел мощный взрыв: есть жертвы

"В настоящий момент мы работаем на месте происшествия в Эйвонмауте (пригород Бристоля - прим. ТАСС), откуда поступило сообщение о мощном взрыве", - говорится в сообщении, размещенном на странице местной пожарной и спасательной службы в Twitter.

В разговоре с Daily Mail ее представитель добавил, что к настоящему моменту пожар, возникший на месте взрыва, потушен.

Полиция Эйвона и Сомерсета сообщает, что «несколько рабочих» находились на крыше бункера во время взрыва, сообщает Sky News.

Взрыв возле Бристоля. На фото - находящееся в зоне взрыва строение ФОТО: /AP/Scanpix

По данным издания Express, в инциденте погиб один человек и двое числятся пропавшими.