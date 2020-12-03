Недалеко от британского Бристоля произошел мощный взрыв: есть жертвы

Три человека пострадали в четверг в результате взрыва, произошедшего на складе в портовом районе английского Бристоля. Об этом сообщил в среду сайт газеты Daily Mail со ссылкой на представителей спасательных служб.
"В настоящий момент мы работаем на месте происшествия в Эйвонмауте (пригород Бристоля - прим. ТАСС), откуда поступило сообщение о мощном взрыве", - говорится в сообщении, размещенном на странице местной пожарной и спасательной службы в Twitter.
В разговоре с Daily Mail ее представитель добавил, что к настоящему моменту пожар, возникший на месте взрыва, потушен.
Полиция Эйвона и Сомерсета сообщает, что «несколько рабочих» находились на крыше бункера во время взрыва, сообщает Sky News.
По данным издания Express, в инциденте погиб один человек и двое числятся пропавшими.
Первые сообщения о взрыве поступили в 11:22 по местному времени. Как сообщает Daily Mail, на месте происшествия находятся машины скорой помощи и полиция. Обстоятельства произошедшего выясняются.