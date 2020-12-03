Две национальности и два родных языка: нововведения в переписи населения

Рабочая группа под руководством министра народонаселения Рийны Солман подготовила дополнения к опросной анкете переписи населения 2021 года. Анкета дополнена по четырем разделам: постоянное место жительства и ведущие совместное домохозяйство группы людей, родной язык и национальность, новопоселенцы и репатрианты, а также жилье. Дополнения переданы Департаменту статистики, в сотрудничестве с которым будут доработаны и уже в начале будущего года испытаны на практике.

«Комбинированная перепись значительно снижает затраты времени на заполнение опросника, в то же время обеспечивая качество получаемых данных,» - сказала министр народонаселения Рийна Солман. «Успех переписи во многом зависит от вопросов анкеты, поэтому ее проект был тщательно проанализирован и дополнен рабочей группой», - добавила министр, подчеркнув, что целью дополнений является получение максимально точной и многосторонней информации, необходимой государственным учреждениям, ученым и обществу в целом.

Координатор работающий над анкетой группы, глава отдела народонаселения и семейной политики Министерства внутренних дел Леа Данилсон-Ярг подчеркнула, что разработанные дополнения учитывают точку зрения ряда министерств и департаментов, а также предложения социологов, лингвистов и демографов.

Дополнения к анкете касаются четырех важных тем. Первая: реальное место постоянного проживания человека и живущие ведущие вместе с ним домашнее хозяйство люди. Ведь адрес, по которому зарегистрирован каждый пятый житель Эстонии, не совпадает с местом его фактического проживания. Теперь можно будет оценить точность данных регистра народонаселения, проверить надежность методов ежегодной оценки численности населения и усовершенствовать их. Достоверные данные о месте жительства необходимы и для оценки регионального развития.

Второе дополнение касается родного языка и национальности. «Эти данные регистров во многих случаях устарели, а по новопоселенцам их практически нет. Мы говорим тут о самоидентификации, так что достоверную информацию могут тут дать только сами люди», - сказала Леа Данилсон-Ярг и добавила: «Предложение также даёт возможность указывать до двух родных языков и национальностей, что важно прежде всего для детей родителей различного этнического происхождения. Это будет в Эстонии впервые, хотя в мировой практике не ново».

Третье дополнение предусматривает сбор информации о тех, кто переехал в Эстонию или вернулся сюда после последней переписи населения. Пробная перепись показала, что именно в отношении этой относительно небольшой группы населения в регистре народонаселения есть заметные пробелы. Дополнения к анкете помогут получить лучший обзор миграции и её влияния на общество. Также добавлен вопрос о работе за границей.

Четвертое дополнение позволит получить более полную информацию о жилищных условиях. Мы сможем узнать подробности о рынке сдачи жилья внаем и бесплатном пользовании жилыми помещениями, что важно в контексте как жилищной, так и семейной политики. Мы получим сведения о щадящих окружающую среду решениях в области отопления, а также о готовности к кризисным ситуациям», - сказала Леа Данилсон-Ярг.