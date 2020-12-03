Мошенники выманили у женщины более 90 000 евро под видом торговли биткойнами

По сообщению полиции, 68-летняя женщина обнаружила в Facebook рекламу о возможностях инвестирования и ввела свои данные. После этого ей позвонил говоривши по-русски мужчина и предложил заработать на онлайн-торговле биткойнами через маклера.

Чтобы заработать обещанное, женщина предоставила удаленный доступ к своему компьютеру посредством программы AnyDesk, открыла криптокошелек и при помощи неизвестного лица перевела деньги на счета фирм, якобы являвшихся посредниками в торговле криптовалютой.

В течение нескольких недель у женщины под разными предлогами продолжали выманивать деньги, мошенники также подговорили ее оформить кредиты на десятки тысяч евро. Всего мошенники выманили у женщины 90 563 евро.