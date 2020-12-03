Мошенники выманили у женщины более 90 000 евро под видом торговли биткойнами
Полиция расследует дело о мошенниках, выманивших у жительницы Таллинна более 90 000 евро.
По сообщению полиции, 68-летняя женщина обнаружила в Facebook рекламу о возможностях инвестирования и ввела свои данные. После этого ей позвонил говоривши по-русски мужчина и предложил заработать на онлайн-торговле биткойнами через маклера.
Чтобы заработать обещанное, женщина предоставила удаленный доступ к своему компьютеру посредством программы AnyDesk, открыла криптокошелек и при помощи неизвестного лица перевела деньги на счета фирм, якобы являвшихся посредниками в торговле криптовалютой.
В течение нескольких недель у женщины под разными предлогами продолжали выманивать деньги, мошенники также подговорили ее оформить кредиты на десятки тысяч евро. Всего мошенники выманили у женщины 90 563 евро.
Веб-констебль Андеро Сепп отметил, что при торговле виртуальной валютой выручка никогда не бывает гарантирована. «Мошенники обещают крупную выгоду только чтобы заманить людей. Для успешных инвестиций требуются специальные знания, в такой ситуации ни в коем случае не следует доверять чужим. Прошу людей быть осторожными и, прежде чем совершать крупные инвестиции, поговорить со своими близкими или обратиться за советом в банк», - сказал он.