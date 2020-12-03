Финансовая комиссия поддерживает финансирование программы школьных психологов

«Финансовая комиссия единогласно решила выделить 225 тысяч евро на поддержку года школьных психологов. Эти средства направлены на решение проблем с душевным здоровьем молодежи, в настоящий момент остро стоящих на повестке дня», – передала пресс-служба Рийгикогу слова председателя комиссии Айвара Кокка.

Комиссия рассмотрела поправки к государственному бюджету на следующий год. Предложения по инвестициям и пособиям на местном уровне было решено рассмотреть на заседании, запланированном на понедельник. Перед этим комиссия хотела бы уточнить причины ходатайств о получении пособий и круг получателей.

Кокк пояснил, что в четверг комиссия уточнила представленное в законопроекте государственного бюджета перераспределение средств в бюджетах, выделенных на конкретные сферы деятельности. Комиссия решила выделить средства на пособия из резервного фонда правительства.

Он добавил, что на предыдущем заседании комиссия уже вынесла решение в следующем году выделить 2,5 млн евро из средств правительственного резервного фонда на выплаты компенсаций по больничному листу начиная со второго дня болезни. В бюджете больничной кассы предусмотрено еще 2,5 млн евро на эти же цели. Таким образом, на выплату компенсаций по больничному в следующем году будет выделено 5 млн евро. «Речь идет о временной мере, которая будет действовать с 1 января по 30 апреля. Но эти пособия необходимы, чтобы улучшить финансовое положение заболевших», – сказал Кокк.

«Комиссия также поддержала льготы по подоходному налогу. Физическое лицо-предприниматель со следующего года при отчуждении своей сельскохозяйственной продукции сможет дополнительно списать до 5000 евро с полученного за период налогообложения дохода», – сказал Кокк. Для этого будут внесены поправки в закон о подоходном налоге.

По словам заместителя председателя финансовой комиссии Марис Лаури, радует, что предложение фракции Партии реформ о поддержке года школьных психологов было поддержано коалицией. «Я надеюсь, что когда в понедельник речь зайдет о средствах, не имеющих целевого назначения, им найдется лучшее применение, чем предложено сейчас», – сказала Лаури.