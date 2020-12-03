В новом году чиновникам предстоит выдать Rail Baltic около 300 разрешений на строительство

«Уже в следующем году Департаменту защиты прав потребителя и технического надзора предстоит выдать около 300 разрешений на строительство, потому что в случае с железной дорогой каждый объект, будь то труба, мост или виадук, должен получить разрешение», - сказал Кауниссаар порталу ERR .

«В принципе, у нас запланировано, что в следующем году из государственного бюджета в проект будет инвестировано более 70 миллионов евро», - сказал координатор проекта, добавив, что в следующем году будет вестись строительство около двадцати объектов.