Чт, 3.12.2020
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Яак Ааб
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  • В новом году чиновникам предстоит выдать Rail Baltic около 300 разрешений на строительство
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В новом году чиновникам предстоит выдать Rail Baltic около 300 разрешений на строительство

Кристьян Кауниссаар

ФОТО: Edijs Pālens

Координатор проекта Rail Baltic Кристьян Кауниссаар сказал, проект идет по плану и в следующем году можно ожидать начала строительства.

«Уже в следующем году Департаменту защиты прав потребителя и технического надзора предстоит выдать около 300 разрешений на строительство, потому что в случае с железной дорогой каждый объект, будь то труба, мост или виадук, должен получить разрешение», - сказал Кауниссаар порталу ERR.

«В принципе, у нас запланировано, что в следующем году из государственного бюджета в проект будет инвестировано более 70 миллионов евро», - сказал координатор проекта, добавив, что в следующем году будет вестись строительство около двадцати объектов.

По словам Кауниссаара, коронавирус повлиял на проектные работы железной дороги.

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