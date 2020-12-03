ООН: коронавирус сводит на нет прогресс в беднейших странах

В этих странах число людей, живущих в крайней нищете, может уже в текущем году увеличиться на 32 млн, а к 2030 году - при наихудшем сценарии - более чем на 200 млн и в результате превысить один миллиард человек. "Нынешний кризис сведет на нет годы упорных усилий беднейших стран, направленных на снижение бедности, улучшение ситуации в сфере продовольственного обеспечения и образования", - отмечается в докладе, передает Deutsche Welle.

ЮНКТАД относится к числу беднейших 47 стран. Большинство из них находятся в Африке - от Эфиопии и Мали до Судана и Танзании. На территории этих стран проживает 1,06 млрд человек.

В докладе подчеркивается, что эти государства должны срочно развивать производственные мощности, чтобы впредь стать более устойчивыми перед такими внешними шоками, как пандемия коронавируса. Они должны впредь не только смягчать последствия пандемии, но и стимулировать инвестиции, которые усилят инфраструктуру и позволят создать новые рабочие места, указывают эксперты.