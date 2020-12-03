Конкурент и местные жители против cтроительства биогазового завода в Маарду

«У нас нет доверия к биогазовой станции, и мы категорически против. Мы опасаемся, что здесь будет пахнуть, как на таллиннской свалке», – сказал житель Маарду Степан Романов от имени противников завода.

Компания Eesti Keskkonnateenused AS, которая планирует построить в Маарду завод по производству биогаза, уверяет, что технология, на которой будет работать станция, не дает запаха.

Горуправа Маарду, местные жители, а также конкуренты не согласны. Они уверены: подобное строительство в районе, и так страдающем от загрязнения воздуха, нуждается в дополнительной оценке.