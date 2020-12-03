Глава торговых центров: ограничения лучше, чем закрытие

Решение правительства установить для магазинов требование 50% заполняемости вместо того, чтобы закрывать их как весной, владельцы торговых центров считают разумным, пишет Rus.ERR.
Исполнительный директор торговых центров Kristiine и Rocca al Mare Кристьян Маароос отметил, что информация о вступающих в силу с субботы ограничениях получена недавно, еще предстоит работа по выполнению требований, но в целом он считает требования разумными в отличие от весеннего закрытия.
"В данный момент информация достаточно свежая, мы ждем официальной версии, как проводить расчеты 50%-ной заполняемости", - сказал Маароос.
В торговых центрах Kristiine и Rocca al Mare на дверях каждого магазина разместят информацию о том, сколько человек в нем может одновременно находиться, ответственность за выполнение этого требования лежит на каждом конкретном арендаторе.
Торговые центры будут следить за выполнением требований на общих зонах, которые можно использовать как буферные, где посетители могут рассредоточиться, пока в желаемом магазине не останется столько клиентов, чтобы туда можно было зайти.