Глава торговых центров: ограничения лучше, чем закрытие

Исполнительный директор торговых центров Kristiine и Rocca al Mare Кристьян Маароос отметил, что информация о вступающих в силу с субботы ограничениях получена недавно, еще предстоит работа по выполнению требований, но в целом он считает требования разумными в отличие от весеннего закрытия.

"В данный момент информация достаточно свежая, мы ждем официальной версии, как проводить расчеты 50%-ной заполняемости", - сказал Маароос.

В торговых центрах Kristiine и Rocca al Mare на дверях каждого магазина разместят информацию о том, сколько человек в нем может одновременно находиться, ответственность за выполнение этого требования лежит на каждом конкретном арендаторе.