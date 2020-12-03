В Эстонии 12 младенцев заразились коронавирусом

«Тяжело ли дети переносили вирус, неизвестно», - сказала главный специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний и контроля эпидемий департамента Евгения Эпштейн. Она добавила, что у большинства младенцев были также симптомы.

Она пояснила, что в пяти случаях ребенок был госпитализирован, и вирус был обнаружен по прибытии в больницу. «В среднем дети находились в больнице 1-3 дня», - сказала Эпштейн. По ее словам, младенцы чаще всего заражались коронавирусом в семье, часто от матери.

«Поскольку в инфекционной клинике Ляэне-Таллиннской центральной больницы лечатся и дети, и взрослые, к нам на лечение поступают и младенцы с различными инфекционными заболеваниями, и Covid-19 не является исключением», - сказала Postimees советник больницы по СМИ Лийза Суба.

В этой больнице проходили лечение как дети в возрасте до одного года, так и 100-летний пациент. «В каждой возрастной группе есть пациенты и люди, нуждающиеся в стационарном лечении», - пояснила Суба. «Мы лечили детей с Covid-19 как во время весенней волны, так и сейчас, осенью», - сказала она.