Правительство одобрило более жесткие ограничения в Ида-Вирумаа

Меры предусматривают ограничения на занятия по интересам в закрытых помещениях для детей и молодежи, а также любительским спортом, за исключением индивидуальных тренировок. Это означает, что индивидуальные тренировки с тренером в Ида-Вирумаа будут разрешены.

Ограничения также не коснутся занятий полупрофессиональным и профессиональным спортом, включая юниоров. В этом случае будет необходимо применять меры по профилактике распространения вируса, исключив контакт между разными группами спортсменов.

Запрет также не касается занятий по интересам и факультативного обучения людей с особыми потребностями.

Планируется, что ограничения вступят в силу с субботы, пятого декабря. Государственная канцелярия подготовит соответствующее постановление, которое правительство собирается одобрить на электронном заседании в пятницу. Коммуникационное бюро правительства сделает дополнительное уведомление и опубликует соответствующий приказ и пояснительную записку к нему на сайте kriis.ee.

Ужесточение ограничений в Ида-Вирумаа поддержали Департамент здоровья, консультирующие правительство ученые, а также главы местных самоуправлений северо-востока, с которым накануне консультировался премьер-министр Юри Ратас. «Эпидемия в Ида-Вирумаа очень беспокоит всех нас, показатель заражения здесь в 2,5 раза выше, чем в остальной Эстонии», - констатировал он. «Государство уже направило в регион дополнительную помощь, но нужны и дополнительные ограничения, чтобы взять под контроль распространение коронавируса».

По оценке специалистов из местных самоуправлений и Департамента здоровья, наибольшей проблемой в Ида-Вирумаа являются образование по интересам, любительский спорт и соревнования в закрытых помещениях, потому что именно там возникли многие очаги инфекции.