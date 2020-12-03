Ида-Вирумаа получит дополнительную бригаду скорой помощи

Karell Kiirabi будет прежде всего обслуживать вызовы, поступающие из Йыхви и Кохтла-Ярве и при необходимости окажет помощь в Силламяэ.

По словам руководителя Восточного региона Центра тревоги Янека Муракаса, на этой неделе количество вызовов, связанных с вирусом COVID-19, возросло в три раза по сравнению с прошлой неделей.

«Важным обстоятельством является и то, что вирус уже достиг домов попечениа. Это означает, что уже в ближайшем будущем количество вызовов вырастет еще на порядок», – сказал Муракас.

Руководитель обслуживания Восточного региона Karell Kiirabi Иветта Саккарт-Лийнард подтвердила, что из-за увеличения числа таких пациентов было принято решение добавить к дневной смене дополнительную бригаду скорой помощи.

«Из-а возможных новых очагов мы решили дополнить ряды скорой помощи еще одной бригадой, чтобы сохранить доступность жизненно важной услуги и распределить нагрузку на медиков», – добавила руководитель обслуживания Восточного региона Karell Kiirabi.