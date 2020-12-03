Ида-Вирумаа получит дополнительную бригаду скорой помощи

Для сохранения качества жизненно важной услуги в условиях возросшего количества вызовов, связанных с COVID-19, завтра, 4 декабря, на дневную смену Karell Kiirabi заступит дополнительная бригада медиков неотложной помощи.
Karell Kiirabi будет прежде всего обслуживать вызовы, поступающие из Йыхви и Кохтла-Ярве и при необходимости окажет помощь в Силламяэ.
По словам руководителя Восточного региона Центра тревоги Янека Муракаса, на этой неделе количество вызовов, связанных с вирусом COVID-19, возросло в три раза по сравнению с прошлой неделей.
«Важным обстоятельством является и то, что вирус уже достиг домов попечениа. Это означает, что уже в ближайшем будущем количество вызовов вырастет еще на порядок», – сказал Муракас.
Руководитель обслуживания Восточного региона Karell Kiirabi Иветта Саккарт-Лийнард подтвердила, что из-за увеличения числа таких пациентов было принято решение добавить к дневной смене дополнительную бригаду скорой помощи.
«Из-а возможных новых очагов мы решили дополнить ряды скорой помощи еще одной бригадой, чтобы сохранить доступность жизненно важной услуги и распределить нагрузку на медиков», – добавила руководитель обслуживания Восточного региона Karell Kiirabi.
C завтрашнего дня в Ида-Вирумаа будут работать 15 бригад неотложной помощи – 6 в Йыхви и Кохтла-Ярве, 7 в Нарве и Силламяэ. B Кивиыли и Ийзаку будет работать по одной бригаде на самоуправление.