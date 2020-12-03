Способствует ли рекордному распространению вируса в Силламяэ активная спортивная жизнь?

На этой неделе силламяэские команды по футболу, футзалу и баскетболу участвовали или будут участвовать в играх соответствующих чемпионатов. В силламяэском спорткомплексе Kalev на декабрь составлено плотное расписание соревнований. До середины декабря почти каждый день проходит какое-то соревнование в командных видах спорта, а то и не одно.

При этом, Силламяэ сейчас снова в лидерах по числу заразившихся коронавирусом на душу населения. А занятия спортом в закрытых помещениях ранее в правительстве назвали одной из причин такой ситуации. В итоге, правительство все же решило ограничить спортивные занятия на Северо-Востоке.

Как сообщал Postimees, принятые правительством меры предусматривают ограничения на занятия по интересам в закрытых помещениях для детей и молодежи, а также любительским спортом, за исключением индивидуальных тренировок. Это означает, что индивидуальные тренировки с тренером в Ида-Вирумаа будут разрешены.

В то же время, новые ограничения не коснутся занятий полупрофессиональным и профессиональным спортом, включая юниоров. Для их занятий будет необходимо применять меры по профилактике распространения вируса, исключив контакт между разными группами спортсменов.

То есть, фактически, соревнования по разным командным видам спорта могут продолжаться и дальше.

Новый запрет также не касается занятий по интересам и факультативного обучения людей с особыми потребностями.

Ужесточение ограничений в Ида-Вирумаа поддержали Департамент здоровья, консультирующие правительство ученые, а также главы местных самоуправлений северо-востока, с которым накануне консультировался премьер-министр Юри Ратас.

Однако, при этом в Департаменте здоровья не считают спорт основной причиной большой заболеваемости COVID-19 в Силламяэ.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйки Кингсепп сообщила, что по состоянию на утро четверга уровень заражения Силламяэ за последние 14 дней на 100 000 жителей составил 1 097,76. За последние две недели в Силламяэ заболело 137 человек.

В настоящее время в Силламяэ есть три активных очага короанвируса:

8 человек на рабочем месте

8 человек в учреждении

5 человек, которые заразились при занятии хобби