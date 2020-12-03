Спасатели разбили окна застрявшего в кювете автобуса, чтобы освободить пассажиров
В волости Куусалу, Харьюмаа, сегодня во второй половине дня перевозивший пассажиров маршрутный автобус съехал в кювет, спасателям пришлось вызволять людей из автобуса, пишет Postimees.
Сегодня в 15.48 сообщили, что в деревне Суурпея, волость Куусалу, на пятом километре шоссе Локса-Пяриспеа съехал в кювет маршрутный автобус. В момент, помимо водителя, в нем находилось семь пассажиров. Никто из них не пострадал. По первоначальной информации, все они были пристегнуты ремнями безопасности, сообщил Департамент полиции и погранохраны.
По первоначальной информации, автобус съехал к правой стороне шоссе, мягкая обочина не выдержала машину и она провалилась в кювет. Автобус застрял в кювете и люди не смогли самостоятельно выбраться.
Прибывшие на место спасатели разбили окна автобуса и помогли пассажирам выбраться. За ними приехали члены семьи или знакомые, замещающий автобус не понадобился.