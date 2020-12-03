Чт, 3.12.2020
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Яак Ааб
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  • Спасатели разбили окна застрявшего в кювете автобуса, чтобы освободить пассажиров
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Спасатели разбили окна застрявшего в кювете автобуса, чтобы освободить пассажиров
ДТП в Харьюмаа

Полицейская машина.

ФОТО: Marko Saarm

В волости Куусалу, Харьюмаа, сегодня во второй половине дня перевозивший пассажиров маршрутный автобус съехал в кювет, спасателям пришлось вызволять людей из автобуса, пишет Postimees.

Сегодня в 15.48 сообщили, что в деревне Суурпея, волость Куусалу, на пятом километре шоссе Локса-Пяриспеа съехал в кювет маршрутный автобус. В момент, помимо водителя, в нем находилось семь пассажиров. Никто из них не пострадал. По первоначальной информации, все они были пристегнуты ремнями безопасности, сообщил Департамент полиции и погранохраны.

По первоначальной информации, автобус съехал к правой стороне шоссе, мягкая обочина не выдержала машину и она провалилась в кювет. Автобус застрял в кювете и люди не смогли самостоятельно выбраться.

Прибывшие на место спасатели разбили окна автобуса и помогли пассажирам выбраться. За ними приехали члены семьи или знакомые, замещающий автобус не понадобился.

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