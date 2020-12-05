Эксперт: старые офисы трудно сдавать, но скоро они превратятся в кое-что другое

Теперь, когда многие работники переместились в домашние офисы, некоторым фирмам больше не нужны большие площади. «Многие арендаторы нынешних офисов класса В и С, находящихся на окраинах города, теперь ищут за те же деньги офисы поменьше, но зато класса А и в центре города. Исключением в этом отношении является городок Юлемисте, который, благодаря процветанию сектора информационных технологий, набирает обороты. Там предлагают в аренду большие площади», - сказал Вигул.

Как говорит Вигул, между собой конкурируют изношенные отели и офисные помещения более низкого класса, которые до сих пор работают по инерции. «Собственникам необходимо сделать выбор: понизить цену или инвестировать, чтобы повысить класс сдаваемых площадей до уровня А», - добавил Вигул.

«Есть и третий вариант: если в свое время в жилые дома с дорогими квартирами в стиле лофт были превращены старые промышленные здания, то теперь подобное будущее ждет устаревшие гостиничные и офисные здания», - сказал Вигул.

«Специализированные застройщики уже превращают старые офисы в небольшие гостевые квартиры. Население Таллинна растет на четыре-пять тысяч человек в год, и новое, небольшое и относительно недорогое жилье высоко ценится новоселами столицы», - объяснил Вигул.