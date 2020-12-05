Плавучая мечта ⟩ Чтобы не платить арендную плату, молодая семья переехала на баржу

Джулия Барановска и Уилл Филипс начали искать выход из арендной ловушки пять лет назад. В какой-то момент их внимание привлекла старая баржа. Ни один из них раньше не жил на воде, но уж больно подходящая была цена, и они решили рискнуть. Молодые люди заплатили за плавсредство 9000 фунтов стерлингов (около 10000 евро), пишет Daily Mail.

Семья уже несколько лет живет на барже. ФОТО: Caters News Agency/Caters News Agency/Scanpix

Ремонт баржи обошелся еще в 18 000 фунтов стерлингов, или около 20 000 евро. Пришлось менять крышу и заваривать дыры. Экологически сознательная молодежь также установила на крыше солнечные батареи и компостер для отходов.

На сегодняшний день молодая пара прожила на пароме уже четыре года, а 14 месяцев назад у них родился первенец. Семья теперь живет совершенно бесплатно, совершая при этом круизы по английским рекам.

«Мы платили 2000 фунтов в месяц за аренду жилья в Лондоне. Мы не хотели покупать квартиру, потому что нам пришлось бы возвращать этот долг всю оставшуюся жизнь. Идея перебраться к воде показалась захватывающей и заманчивой, ведь здесь можно жить без квартплаты», - говорит Джулия.

Семья уже несколько лет живет на барже. ФОТО: Caters News Agency/Caters News Agency/Scanpix

Джулия признает, что им пришлось потрудиться, чтобы сделать паром пригодным для жизни. «Каждые две недели мы швартуемся на новом месте. Летом жить на барже здорово! У нас на крыше есть небольшая площадка для барбекю, где вечером можно полюбоваться закатом. Это просто замечательно!»

Хотя баржа пригодна для жилья, она, как и любой дом, никогда не будет достроена до конца. Баржа по-прежнему нуждается в небольшом ремонте, но с этим Джулия и Уилл спешить не будут.