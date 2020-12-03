Ляэнеметс: правительство могло бы предложить людям двухнедельные рождественские каникулы

«В ближайшие две недели ситуация в Эстонии из-за коронавируса серьезно ухудшится. Помимо введения ограничений правительство могло бы в условиях кризисной ситуации пойти навстречу людям и заодно остановить распространение вируса», – отметил Ляэнеметс.

По его словам, большинство людей в рождественскую неделю на работу не ходят, или же работают с частичной занятостью. «Если мы прибавим к этой неделе еще одну неделю до или после, то за небольшие деньги мы значительно ограничим распространение вируса в трудовых коллективах. В другой ситуации общество не смогло бы себе позволить двухнедельные каникулы», – подчеркнул депутат Рийгикогу.

Ляэнеметс также считает, что возможность подольше побыть вместе с близкими благоприятно сказалась бы на эмоциональном состоянии людей, живущих из-за эпидемии в стрессе. В последнее время потребность людей в консультациях психиатров и психологов резко возросла.

По словам Ляэнеметса, продленные рождественские каникулы позволили бы на две недели сократить число контактов между людьми и, как следствие, снизили бы нагрузку на систему здравоохранения.