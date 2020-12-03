Чт, 3.12.2020
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Трийн Терамяэ
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  • Зарубежные дотации используют для перезапуска экономики и инноваций
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Зарубежные дотации используют для перезапуска экономики и инноваций

Деньги.

ФОТО: Arvo Meeks

Правительство решило в четверг, что при использовании зарубежных дотаций будет руководствоваться принципами перезапуска и оживления сфокусированной на людях экономики, а также введения крупных инноваций.

Достигнутое правительством соглашение наряду с использованием структурных средств на предстоящий период, средств программы перезапуска (RRF) и фонда справедливого перехода (JTF) также предусматривает использование средств, добавленных в связи с кризисом к структурным средствам за истекающий период (REACT-EU), средств с продажи квоты на углекислый газ. Принятые в четверг решения не касаются средств, выделенных в рамках единой аграрной политики, средств фондов рыбоводства и морского хозяйства, а также фондов в сфере внутренней безопасности — о них правительству еще только предстоит принять решения.

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