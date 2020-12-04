Ученики столичных школ: мы хотим реформ в системе образования

Учителя, школьники и их родители все чаще в негативном ключе высказываются о нынешней системе среднего образования. Ученики жалуются на то, что в школе преподается много ненужного. Родители обеспокоены эмоциональным состоянием своих детей, а учителя говорят о том, что оценка превратилась в нечто такое, что вызывает страх и панику.
Шесть учеников разных школ Таллинна поделились с Rus.Postimees своим мнением относительно того, как работает их школа и система образования в целом. Каждый предпочел сохранить анонимность, опасаясь, что в учебном заведении у него могут возникнуть проблемы. Также в этом опросе принял участие учитель, который тоже попросил сохранить его имя и фамилию в тайне.
Уроки с утра до ночи
В среднем подростки тратят в день от двух до шести часов на выполнение домашних заданий. Хуже всего тем, кто возвращается домой в 20:00 с тренировок, курсов и от репетиторов. Ученики признаются, что в таком случае они могут делать домашнее задание до полуночи. «У меня складывается такое ощущение, что школа не позволяет мне заниматься тем, чем хочется. Загоняет в рамки. Учителя думают, что если ты учишься в гимназии, то только учебой и должен заниматься. Мало того, что ты весь день сидишь в школе, так потом еще и задают домашнюю работу на весь вечер. Учителя не думают о том, что у нас должно быть личное время. Не думают, что мы посещаем кружки и секции», – прокомментировал гимназист.
Труднее всего молодым людям даются физика, математика, химия, а кому-то - и языки. Те, у кого с языками проблем нет, подтверждают, что языковой практики на уроках все равно не хватает. Многие жалуются, что их вовсе не учат. Некоторые ученики хотели бы, чтобы преподаватели эстонского и английского являлись носителями языка.
«В нашей жизни обычно мало практики как английского, так и эстонского, несмотря на то, что мы живем в Эстонии. Я родился в Эстонии и прожил здесь достаточно времени, но никогда особо не сталкивался с таким, что без знания языка я совсем бы не справился, поэтому где я могу получить практику, если не в школе?» – недоумевает один из опрошенных. Ученица другой школы сказала, что идеальным для нее является такой урок, в котором задействован весь класс, а не так, что все 45 минут говорит учитель и опрашивает одних и тех же ребят.
«Я редко проявляю активность на уроках, потому что боюсь ошибиться, а затем получить гневный комментарий и плохую оценку. Как я могу проверить свои знания, если мне страшно отвечать?» – не понимает гимназист.
Математика заслуживает отдельного внимания. «Большая редкость, когда учитель может достойно и доходчиво объяснить материал», – отмечают многие ученики. «На математике я хотел бы более лояльного отношения в том плане, чтобы больше работали с учениками, которые хуже других знают этот предмет, но и оценивали их не слишком строго. Часто сталкиваюсь с тем, что хотел бы проверить свои знания у доски, но боюсь выходить из-за возможности получить плохую оценку. Я лучше посижу и не пойму, а потом спишу, чем получу плохую оценку», – откровенничает подросток. Ученики говорят, что учитель не должен спешить, чтобы все успеть сделать на уроке, а должен подстраиваться под режим детей. Учитель не должен повышать голос, если кто-то что-то не понимает. Ученики должны разбирать тему вместе с учителем в школе, а не самостоятельно дома.
Психология может быть важнее математики
По словам молодых людей, такие предметы как этика, эстетика, логика, психология являются самыми важными предметами, однако они необязательны, а в каких-то школах их вообще нет. «Зато нас учат химии, физике, математике, которые нужны 30 процентам людей. Нас не учат тому, как разговаривать с полициескими, как действовать на благо своего здоровья, как справляться с неприятием себя и избавиться от комплексов. Ведь все мы подростки, мы ходячие гормональные коктейли: того и гляди чего-нибудь выкинем», – объяснила одна из девочек.
«Я считаю, что наше образование слишком растянуто. Как ни спрошу у своих друзей за границей, а они уже прошли тему, которую мы проходим сейчас, год назад, хотя мы одного возраста», – говорит другая ученица. Подростки хотели бы, чтобы программу сократили минимум на год, так как многие предметы им не нужны. Они подчеркнули, что предметы по выбору – это прекрасная идея.
Ученики устали от семи-восьми уроков каждый день, когда к тому же еще много домашних заданий, секций и кружков, других обязанностей. «Школа должна быть заведением, где три-пять уроков в день по обязательным предметам», – считает одна из учениц.
Учитель английского одной из школ сказал следующее: «Я считаю, что существующая система образования в Эстонии нуждается в усовершенствовании с учетом реалий нынешнего времени, и это естественно. Образование – это та сфера, где постоянные поиски лучших методов являются неотъемлемой частью прогресса».
Оценки как самоцель
По словам учителя, оценка является мощным фактором, так как она служит и инструментом поощрения, и инструментом наказания. Кроме того, оценка – прекрасное средство поддержания мотивации к учебе. Однако на данный момент оценка в современных условиях все больше превращается в самоцель. Обучение – это длительный и сложный процесс, поэтому мотивацию необходимо поддерживать и при помощи оценивания, поощрения, индивидуального подхода, и при помощи добрых отношений с учеником. «Я считаю, что искреннее, доброе отношение к ребенку и внимание к его успехам и проблемам – ключ к поддержке мотивации», - говорит педагог.
«Школа обязана развивать индивидуальные способности учеников, поскольку в этом заключается сама суть образования. Раскрытие индивидуального потенциала каждого ученика, развитие способности мыслить самостоятельно, автономно приобретать знания в дальнейшей жизни – это и есть задачи современной школы. Если бы учебные программы составлялись с учетом индивидуальных потребностей и особенностей учеников, то решились бы такие больные проблемы, как отсутствие мотивации, равнодушие к учебе, нелюбовь к школе».
Эту тему затрагивают многие. Проводятся различные эксперименты для изучения этой проблемы. Один из таких экспериментов провела команда доктора Джорджа Ланда в рамках специального проекта NASA, разработав тест креативности, результаты которого были сенсационными: 98% детей в возрасте от четырех до пяти лет попали под категорию, рассматриваемую психологами, как «гениальность», а среди взрослых процент гениальности упал до 2%. Это доказывает, что стандартная система образования негативно сказывается на человеческом мышлении.
Также Илоном Маском была открыта школа будущего для своих детей при SpaceX, которая работает, соблюдая семь принципов. Маск утверждает, что система оценок неэффективна: вместо этого в школе присутствует своя валюта – «астры». Однако получают их не за решение задачи, а за реализацию идеи. Миллиардер говорит о том, что высшее образование не должно быть целью школьника, поэтому ученики Маска сосредоточены на фундаментальных знаниях. Он уверен, что задачи и различные тесты – бесполезны: важна практика. Детям необходимо углубленное изучение этики и морали, поскольку по мнению Маска, это поможет наделить детей моральным компасом и эмпатией, а математика этого сделать не может. Физику стоит изучать на практике, но никак не на сухой теории. Обязательная программа заставляет детей ненавидеть школу, но в своей школе Маск видит обратное, а именно то, с каким нетерпением ждут окончания каникул ученики Ad Astra.
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