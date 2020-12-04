Ученики столичных школ: мы хотим реформ в системе образования

Шесть учеников разных школ Таллинна поделились с Rus.Postimees своим мнением относительно того, как работает их школа и система образования в целом. Каждый предпочел сохранить анонимность, опасаясь, что в учебном заведении у него могут возникнуть проблемы. Также в этом опросе принял участие учитель, который тоже попросил сохранить его имя и фамилию в тайне.

Уроки с утра до ночи

В среднем подростки тратят в день от двух до шести часов на выполнение домашних заданий. Хуже всего тем, кто возвращается домой в 20:00 с тренировок, курсов и от репетиторов. Ученики признаются, что в таком случае они могут делать домашнее задание до полуночи. «У меня складывается такое ощущение, что школа не позволяет мне заниматься тем, чем хочется. Загоняет в рамки. Учителя думают, что если ты учишься в гимназии, то только учебой и должен заниматься. Мало того, что ты весь день сидишь в школе, так потом еще и задают домашнюю работу на весь вечер. Учителя не думают о том, что у нас должно быть личное время. Не думают, что мы посещаем кружки и секции», – прокомментировал гимназист.

Труднее всего молодым людям даются физика, математика, химия, а кому-то - и языки. Те, у кого с языками проблем нет, подтверждают, что языковой практики на уроках все равно не хватает. Многие жалуются, что их вовсе не учат. Некоторые ученики хотели бы, чтобы преподаватели эстонского и английского являлись носителями языка.

«В нашей жизни обычно мало практики как английского, так и эстонского, несмотря на то, что мы живем в Эстонии. Я родился в Эстонии и прожил здесь достаточно времени, но никогда особо не сталкивался с таким, что без знания языка я совсем бы не справился, поэтому где я могу получить практику, если не в школе?» – недоумевает один из опрошенных. Ученица другой школы сказала, что идеальным для нее является такой урок, в котором задействован весь класс, а не так, что все 45 минут говорит учитель и опрашивает одних и тех же ребят.

«Я редко проявляю активность на уроках, потому что боюсь ошибиться, а затем получить гневный комментарий и плохую оценку. Как я могу проверить свои знания, если мне страшно отвечать?» – не понимает гимназист. 13