Владелец ресторана в Старом городе о новых ограничениях: это удар ниже пояса

«Нас там больше нет, вот и все», - сказал Postimees один из владельцев ресторана Peppersack в Старом городе Таллинна Тагго Каземетс, чей бизнес навсегда закрылся в начале ноября, потому что ограничения, вызванные коронавирусом, оказались слишком жесткими.

Трехэтажный ресторан, просуществовавший 18 лет в Старом городе, пережил экономический спад, но эпидемия оказалась не по зубам для заведения общественного питания.

Один этаж ресторана еще справлялся, но с двумя другими были проблемы. «Основной причиной стало закрытие границ, больше не приезжали туристы», - сказал Каземец. Во-вторых, он указал на очень запутанную коммуникацию со стороны правительства: то говорят, что надо сидеть дома, а потом говорят, что можно выходить на улицу. «Это также сбило с толку людей», - сказал он.

После короновирусной весны лето хорошо началось, люди осмелели и стали чаще есть вне дома. Границы были открыты. Однако в конце августа ситуация усугубилась. «Распространение вируса резко возросло, поэтому границы снова закрыли», - напомнил Каземетс.

Решиться на закрытие ресторана было непросто. «Мы поняли, что выхода нет, и не хотели влезать в большие долги», - пояснил он решение закрыть ресторан. В ресторане была отличная команда. Летом 20 человек были сокращены, но 50 продолжили работу. «Осенью сотрудники не согласились на снижение зарплаты, а, согласно закону, мы не можем сделать это в одностороннем порядке», - сказал Каземетс.

Он положительно отозвался о решении властей Таллинна снизить высокую арендную плату. Каземетс добавил, что многие дома в Старом городе принадлежат частным собственникам, а не городу. «Некоторые рестораны выживут, но большинство не выживет», - предположил он и предложил осмотреть Старый город: хоть на Ратушной площади и поставили елку, но улицы Старого города пусты.

По словам Каземетса, правительство оставило туризм на произвол судьбы. «Меры оказания помощи Кассы страхования от безработицы надо было продлить. Это помогло бы предприятиям выжить», - сказал он.

По словам собственника бара Nimeta и совладельца бара Route 13 Валло Палварде, требование прекратить работу в 22.00 станет серьезным ударом по предприятиям.

«Для нашего бизнеса это удар ниже пояса», - сказал Палвадре. Если летом ему казалось, что в конце туннеля виднеется небольшой лучик света, то теперь его больше нет. «Ограничения ужесточились, и в то же время государство не пошло навстречу бизнесу», - пожаловался владелец бара.

Бар Nimeta и Route 13 в настоящее время находятся в затруднительном положении - новые ограничения означают еще большее падение оборота. «Людей придется сократить, распустить», - сказал Палвадре о том, чего можно ожидать. По его словам, самые большие расходы - это очень высокая арендная плата.