Владелец ресторана в Старом городе о новых ограничениях: это удар ниже пояса

Дополнительные коронавирусные ограничения, которые вступят в силу в субботу, в числе прочего предполагают закрытие развлекательных и заведений общественного питания в десять часов вечера, что заставило многие предприятия еще больше беспокоиться о своем будущем, пишет Postimees.
«Нас там больше нет, вот и все», - сказал Postimees один из владельцев ресторана Peppersack в Старом городе Таллинна Тагго Каземетс, чей бизнес навсегда закрылся в начале ноября, потому что ограничения, вызванные коронавирусом, оказались слишком жесткими.
Трехэтажный ресторан, просуществовавший 18 лет в Старом городе, пережил экономический спад, но эпидемия оказалась не по зубам для заведения общественного питания.
Один этаж ресторана еще справлялся, но с двумя другими были проблемы. «Основной причиной стало закрытие границ, больше не приезжали туристы», - сказал Каземец. Во-вторых, он указал на очень запутанную коммуникацию со стороны правительства: то говорят, что надо сидеть дома, а потом говорят, что можно выходить на улицу. «Это также сбило с толку людей», - сказал он.
После короновирусной весны лето хорошо началось, люди осмелели и стали чаще есть вне дома. Границы были открыты. Однако в конце августа ситуация усугубилась. «Распространение вируса резко возросло, поэтому границы снова закрыли», - напомнил Каземетс.
Решиться на закрытие ресторана было непросто. «Мы поняли, что выхода нет, и не хотели влезать в большие долги», - пояснил он решение закрыть ресторан. В ресторане была отличная команда. Летом 20 человек были сокращены, но 50 продолжили работу. «Осенью сотрудники не согласились на снижение зарплаты, а, согласно закону, мы не можем сделать это в одностороннем порядке», - сказал Каземетс.
Он положительно отозвался о решении властей Таллинна снизить высокую арендную плату. Каземетс добавил, что многие дома в Старом городе принадлежат частным собственникам, а не городу. «Некоторые рестораны выживут, но большинство не выживет», - предположил он и предложил осмотреть Старый город: хоть на Ратушной площади и поставили елку, но улицы Старого города пусты.
По словам Каземетса, правительство оставило туризм на произвол судьбы. «Меры оказания помощи Кассы страхования от безработицы надо было продлить. Это помогло бы предприятиям выжить», - сказал он.
По словам собственника бара Nimeta и совладельца бара Route 13 Валло Палварде, требование прекратить работу в 22.00 станет серьезным ударом по предприятиям.
«Для нашего бизнеса это удар ниже пояса», - сказал Палвадре. Если летом ему казалось, что в конце туннеля виднеется небольшой лучик света, то теперь его больше нет. «Ограничения ужесточились, и в то же время государство не пошло навстречу бизнесу», - пожаловался владелец бара.
Бар Nimeta и Route 13 в настоящее время находятся в затруднительном положении - новые ограничения означают еще большее падение оборота. «Людей придется сократить, распустить», - сказал Палвадре о том, чего можно ожидать. По его словам, самые большие расходы - это очень высокая арендная плата.
Так как туристов тоже нет, число клиентов значительно сократилось. В настоящее время можно рассчитывать только на жителей Эстонии, но, вероятно, они не станут выходить из дома после 18:00. Как известно, предыдущее ограничение требовало, чтобы двери развлекательных заведений закрывались в полночь. Обычно люди приходят в бар около 22:00.
«Это новое ограничение значительно сократит экономический оборот», - сказал Палвадре о новой мере, согласно которой бары должны закрывать двери не позднее 22:00.
«Если люди умные считают эти ограничения необходимыми, я не стану с ними спорить. Однако, на мой взгляд, государство обязано поддерживать предприятия в этой сфере», - сказал Палвадре. Он напомнил, что бары тоже многие годы являются налогоплательщиками.
Полупустые торговые центры
В дополнение к ранее действовавшим правилам 2+2 и требованию носить маски, в торговых центрах было введено требование о заполнении 50 процентов. Вчера вечером исполнительный директор торгового центра Kristiine и Rocca al Mare Кристьян Маароос получил письмо с информацией о новых ограничениях. По словам Маарооса, информационные плакаты, которые каждый арендатор магазина сможет наклеить на дверь, уже отправлены в печать. На плакате указано, сколько людей может одновременно находиться в магазине. «Покупатель может сам решить, заходить в магазин или нет», - добавил Маароос. По его словам, который сказал, предполагается, что посетители будут достаточно ответственными и следовать правилам.
По словам Маарооса, вторая волна коронавируса сократила количество посетителей в центрах, но это может измениться в период Рождества.
В продуктовых магазинах Rimi, вероятно, будут использоваться те же меры, что и весной. По словам пресс-секретаря Rimi Катрин Батс, обсуждение данной темы состоится в пятницу.
Продуктовые магазины Selver будут руководствоваться полученными от Союза торговцев Эстонии инструкциями, исходя из которых будет ограничено количество клиентов. Поскольку ограничения вступят в силу с субботы, сегодня Selver установит информацию об ограничениях на входной двери каждого магазина.