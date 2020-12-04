Зимние каникулы без горных лыж: ЕС закрывает курорты в Альпах из-за коронавируса

Швейцария не стала переносить начало горнолыжного сезона

Идею в принципе поддержала Франция, первоначально категорически отвергла Австрия, потребовавшая компенсаций в размере 2 млрд евро в случае принятия подобного решения, и полностью проигнорировала Швейцария, для которой решения Евросоюза не являются обязательными - она не член ЕС.

В результате Швейцария, где зимний спорт обходится туристам особенно дорого, а число инфицированных растет сейчас быстрее, чем во многих соседних государствах, стала единственной страной в Альпах, где горнолыжный сезон открылся. 3 декабря она подтвердила, что, несмотря на давление ЕС, закрывать свои курорты на праздники не собирается. К тому же в данный момент есть возможность покататься на некоторых склонах в Швеции, Финляндии и Норвегии.

Тем временем другие правительства, не договорившись о едином решении, начали вводить самые разные ограничения, которые по сути дела призваны в этом году свести к минимуму привычный для многих туристов зимний отдых. По меньшей мере во время праздников.

Франция отключает подъемники, Италия запрещает поездки в горы

Франция, к примеру, решила не закрывать на зимние каникулы свои горнолыжные курорты, но запретила открывать там рестораны и бары и запускать подъемники. Это явно направлено на то, чтобы дать французам, особенно тем, кто имеет собственные дома и квартиры в горах, возможность уехать на праздники из больших городов и тем самым несколько разгрузить эпицентры эпидемии, но одновременно предотвратить массовый наплыв горнолыжников.

Короче, дышать свежим воздухом и гулять по Французским Альпам можно, но кататься там нельзя. Французы, которые захотят встать на лыжи в другой стране (например, в Швейцарии), по возвращении будут обязаны провести семь дней в карантине. Париж пригрозил, что в праздничные дни устроит многочисленные проверки на дорогах.

Правительство Италии, в свою очередь, объявило 3 декабря, что с 21 декабря по 6 января вводится запрет на перемещения между регионами страны. Это означает мораторий на поездки в горы (и, кстати, к морю) даже для тех, у кого там имеются собственные квартиры. Горнолыжные курорты останутся закрытыми для туристов до 7 января.

Австрия: катание на лыжах только для жителей страны

В Австрии с 24 декабря заработают подъемники, однако гостиницы и предприятия общепита останутся закрытыми до 7 января. Таким образом, сами австрийцы получат возможность совершать однодневные вылазки в горы, но иностранных туристов там фактически не будет. Тем более, что с 7 декабря по 10 января все приехавшие в страну из зон риска (а это сейчас чуть ли не вся Европа) обязаны будут отправиться на десятидневный карантин.

Это решение, принятое в Вене 2 декабря, премьер-министр соседней с Австрией немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зёдер назвал "правильным и понятным", подчеркнув, что он "очень благодарен" австрийскому правительству. Ведь до этого в Мюнхене опасались, что многие баварцы будут на каникулах ездить кататься на австрийские склоны, если их откроют. Такое движение могло привести к дальнейшему ухудшению и без того очень напряженной эпидемиологической ситуации в Баварии.

Теперь же австрийское правительство, поначалу сопротивлявшееся совместному закрытию альпийских горнолыжных курортов в ЕС, своими действиями фактически поддержало такое решение, хотя формально его так и не приняли. Однако четыре ключевые страны региона своими национальными ограничительными мерами по сути дела добились аналогичного результата. Ведь Германия, в свою очередь, продлила 2 декабря до 10 января частичный локдаун на своей территории, распространяющийся, в частности, и на подъемники.