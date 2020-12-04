В Эстонии скончались два пациента с COVID-19, заразились 470

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 225 человек. На Таллинн приходится 159 новых случаев.

В Ида-Вирумаа добавилось 130, в Тартумаа — 46, в Ляэне-Вирумаа — 16, в Вильяндимаа — девять, в Йыгева-, Пярну- и Рапламаа — по шесть, в Валга- и Пыльвамаа — по четыре, в Ляэнемаа — три, на Хийу-, Сааремаа и в Ярвамаа — по два, в Вырумаа — один новый случай. Еще в восьми случаях местожительства в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 366,37 случаев на 100 000 жителей, то есть 6,9% от общего количества.

Под наблюдением Департамента здоровья почти 29 000 человек

Из новых случаев Пыхьяского регионального отделения 24 связаны с контактом с носителем вируса. В 39 случаях происхождение вируса неизвестно, один раз вирус был привезен из России. Обстоятельства других эпизодов устанавливаются.

В 189 случаях, поступивших в Пыхьяское региональное отделение 2-3 декабря, люди заразились в кругу семьи, на работе или при контакте с носителем вируса. В 189 случаях источник заражения неизвестен, из-за границы вирус привезли в шести случаях (из России, Украины, Швеции и Чехии). Обстоятельства других случаев по-прежнему уточняются.

В Пыхьяском регионе под наблюдением находятся почти 15 500 человек, 2375 из которых болны. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с 22 очагом. Больше всего очагов на рабочих местах, в школах и в кругах знакомых.

В Ляэне-Вирумаа пять случаев передано Пыхьяскому региональному отделению, в трех случаях человек заразился от члена семьи, в трех — на работе, в одном — от знакомого, в одном — в школе. Обстоятельства еще трех случаев уточняются. В Ида-Вирумаа 34 человека заразились от члена семьи, 28 — на рабочем месте, 15 — от знакомых, 11 — в школе, девять — в медучреждении, четверо — в учреждении попечения, трое — в детсаду. Обстоятельства других эпизодов выясняются.

В Идаском регионе насчитывается 30 активных вспышек. Больше всего их на рабочих местах и в школах.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся более 6100 человек, из которых заражены 1256 человек.

Обстоятельства заражений в Лыунаском регионе устанавливаются.

3 декабря в Тартумаа прибавилось 15 случаев заражения в кругу семьи, шесть — в учебном заведении , три — на рабочем месте, два — в кругу друзей, два — в ходе деятельности по интересам, один — от знакомых, один — в учреждении попечения. В одном случае вирус был привезен из-за границы. В Пыльвамаа двоим вирус был передан членами семьи, еще в двух случаях источник заражения неизвестен. Источник заражений в Вильянди-, Йыгева, Выру- и Валгамаа неизвестен.