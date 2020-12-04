В Эстонии скончались два пациента с COVID-19, заразились 470
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4720 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 470, то есть 9,9% от общего количества тестов.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 225 человек. На Таллинн приходится 159 новых случаев.
В Ида-Вирумаа добавилось 130, в Тартумаа — 46, в Ляэне-Вирумаа — 16, в Вильяндимаа — девять, в Йыгева-, Пярну- и Рапламаа — по шесть, в Валга- и Пыльвамаа — по четыре, в Ляэнемаа — три, на Хийу-, Сааремаа и в Ярвамаа — по два, в Вырумаа — один новый случай. Еще в восьми случаях местожительства в Регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 366,37 случаев на 100 000 жителей, то есть 6,9% от общего количества.
Под наблюдением Департамента здоровья почти 29 000 человек
Из новых случаев Пыхьяского регионального отделения 24 связаны с контактом с носителем вируса. В 39 случаях происхождение вируса неизвестно, один раз вирус был привезен из России. Обстоятельства других эпизодов устанавливаются.
В 189 случаях, поступивших в Пыхьяское региональное отделение 2-3 декабря, люди заразились в кругу семьи, на работе или при контакте с носителем вируса. В 189 случаях источник заражения неизвестен, из-за границы вирус привезли в шести случаях (из России, Украины, Швеции и Чехии). Обстоятельства других случаев по-прежнему уточняются.
В Пыхьяском регионе под наблюдением находятся почти 15 500 человек, 2375 из которых болны. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с 22 очагом. Больше всего очагов на рабочих местах, в школах и в кругах знакомых.
В Ляэне-Вирумаа пять случаев передано Пыхьяскому региональному отделению, в трех случаях человек заразился от члена семьи, в трех — на работе, в одном — от знакомого, в одном — в школе. Обстоятельства еще трех случаев уточняются. В Ида-Вирумаа 34 человека заразились от члена семьи, 28 — на рабочем месте, 15 — от знакомых, 11 — в школе, девять — в медучреждении, четверо — в учреждении попечения, трое — в детсаду. Обстоятельства других эпизодов выясняются.
В Идаском регионе насчитывается 30 активных вспышек. Больше всего их на рабочих местах и в школах.
Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся более 6100 человек, из которых заражены 1256 человек.
Обстоятельства заражений в Лыунаском регионе устанавливаются.
3 декабря в Тартумаа прибавилось 15 случаев заражения в кругу семьи, шесть — в учебном заведении , три — на рабочем месте, два — в кругу друзей, два — в ходе деятельности по интересам, один — от знакомых, один — в учреждении попечения. В одном случае вирус был привезен из-за границы. В Пыльвамаа двоим вирус был передан членами семьи, еще в двух случаях источник заражения неизвестен. Источник заражений в Вильянди-, Йыгева, Выру- и Валгамаа неизвестен.
Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с коронавирусом находятся почти 6100 человек, из которых больны 727 человек (число заболевших включает в себя и тех, кто находится под наблюдением Пыхьяского регионального отделения). Лыунаское отделение наблюдает 21 активный очаг. Большинство из них связаны с учебными заведениями и работой.
На Сааремаа в одном случае источник заражения неизвестен, на Ляэнемаа человек подхватил вирус на работе. В Пярнумаа четверо заболели в кругу семьи, в одном случае вирус был привезен из Финляндии. Обстоятельства еще одного случая неизвестны. Обстоятельства других случаев Ляэнеского регионального отделения выясняются.
Ляэнеское региональное отделение наблюдает почти 1300 человек, 176 из которых больны. Ляэнеское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает два очага: один в школе и один на рабочем месте.
В стационарном лечении нуждаются 222 человека
По состоянию на утро 4 декабря, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждаются 222 человека, 11 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Двоих перевели в нековидное отделение, результаты одного пациента признали ложноположительными. Домой отправили 22 человека, двоих перевели в другую больницу. Открыто 34 новые истории болезни.
За сутки умерли два человека с коронавирусом: 63-летний мужчина и 93-летняя женщина. Всего с начала эпидемии в Эстонии скончались 125 человек с коронавирусом.
На сегодняшний день в больницах завершено 853 случая заболевания COVID-19 у 834 человек. По состоянию на 4 декабря выздоровели 8309 человек. Из них истории болезни 6354 человек (76,5%) завершены, у 1955 человек (25,5%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 499 500 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 13 939 положительных первичных тестов (2,8% от общего количества тестов).
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart.
Скачайте приложение HOIA
Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS‑CoV‑2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 221 251 раз. Через приложение о своем заболевании сообщили 1062 раза, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 466.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб‑странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования.
Нужно постараться ради близких
Нужно постараться, чтобы мы все могли провести Рождество со своими близкими. Рождество нужно отмечать не в одиночку, а с дорогими людьми. Для этого нужно стараться избегать больших празднований и придерживаться всех ограничений, которые ввело государство.
Вирус быстро и обширно распространяется по Эстонии, а это означает, что можно заразиться в любом месте, контактируя с людьми. У многих коронавирус выражается легкими симптомами. поэтому обязательно соблюдайте дистанцию, носите маску, проветривайте помещения, мойте руки и скачайте мобильное приложение HOIA! С этой недели введены более строгие ограничения по соблюдению дистанции во многих общественных помещениях.
Отдавайте предпочтение электронным каналам и электронным услугам. Постарайтесь как можно больше дел организовать посредством электронных каналов (например, осуществлять банковские сделки в интернете) – так вы сможете избежать лишних контактов и снизите риск заражения. Заболев, обязательно оставайтесь дома.
Узнавайте информацию из достоверных источников
В социальных сетях распространяется водящая в заблуждение информация о коронавирусе и теориях заговора, в результате чего люди подвергают ненужному риску свое здоровье и здоровье окружающих и, таким образом, замедляют возвращение к нормальной жизни. Мы призываем людей следить за официальными информационными каналами государства и делиться только той информацией, которая подтверждена этими источниками. Дополнительную информацию можно получить на страницах kriis.ee/ru, terviseamet.ee/ru и по телефону государственной информации 1247.
Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице Департамента здоровья и на странице департамента в Facebook.