Малообеспеченные семьи Кесклинна получат рождественские подарки

"Мы очень рады, что сможем и в этом году создать для детей рождественское настроение с помощью подарков. Раньше мы дарили подарки на едином мероприятии совместно с Красным Крестом, но в этом году подарки в связи с нынешней ситуацией можно будет получить в течение месяца", - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.