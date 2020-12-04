Пт, 4.12.2020
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Катри Райк
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  • Малообеспеченные семьи Кесклинна получат рождественские подарки
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Малообеспеченные семьи Кесклинна получат рождественские подарки

Старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм (справа).

ФОТО: Kesklinna valitsus

Отдел социального попечительства управы района Кесклинн в течение декабря подарит рождественские подарки детям из малообеспеченных семей.

"Мы очень рады, что сможем и в этом году создать для детей рождественское настроение с помощью подарков. Раньше мы дарили подарки на едином мероприятии совместно с Красным Крестом, но в этом году подарки в связи с нынешней ситуацией можно будет получить в течение месяца", - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Отдел социального попечительства управы будет дарить подарки находящимся на учете малообеспеченным семьям в течение декабря. Всего подарки получат около 100 детей. Подарок состоит из набора сладостей, орехов и включает в себя игрушку-отражатель.

В прошлые годы управа дарила рождественские подарки совместно с Красным Крестом и это была ежегодная совместная акция. 

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