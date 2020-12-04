К Рождеству новый дом! ⟩ Хутор с плантациями клубники и черники ждет покупателя

Хуторское хозяйство, расположенное на двух земельных участках, включает 10 га пахотных земель, 16 га лесных угодий, 1 га плантаций клубники и 0,3 га плантаций культивируемой черники. Цена за все про все - 300 000 евро.

На участке расположен отремонтированные дом и сауна и две большие надворные постройки, которые можно превратить в жилые помещения. Лесной массив здесь имеет рельефный ландшафт, а в лесу - различные водоемы и проточный ручей. От главной дороги хутор находится всего в 800 метрах.