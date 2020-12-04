Пт, 4.12.2020
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Катри Райк
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К Рождеству новый дом! ⟩ Хутор с плантациями клубники и черники ждет покупателя

Хутор на юге Эстонии.

ФОТО: City24

Поступил в продажу хутор с 30 гектарами земли, передает Kodustiil.

Хуторское хозяйство, расположенное на двух земельных участках, включает 10 га пахотных земель, 16 га лесных угодий, 1 га плантаций клубники и 0,3 га плантаций культивируемой черники. Цена за все про все - 300 000 евро.

Хутор на юге Эстонии.

ФОТО: City24

На участке расположен отремонтированные дом и сауна и две большие надворные постройки, которые можно превратить в жилые помещения. Лесной массив здесь имеет рельефный ландшафт, а в лесу - различные водоемы и проточный ручей. От главной дороги хутор находится всего в 800 метрах. 

Хутор на юге Эстонии.

ФОТО: City24

С объявлением о продаже можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24.

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