Ведущие автогонщики мира завершают сезон участием в Ралли Монца

В четверг гонщики провели всего один короткий спецучасток, самым быстрым оказался француз Себастьен Ожье. Он на полсекунды опередил бельгийца Тьерри Невиля, и на 2 - эстонца Оття Тянака.

Настоящая борьба на Ралли Монца начнется в пятницу, когда участники гонки проведут еще пять скоростных участков.

В общем зачете чемпионата мира лидирует британец Эльфин Эванс - 111 очков. У Ожье 97, у Невиля - 87, у Тянака - 83 балла.

Stage win 🥇



SS1 The Monza Legacy (4.33 km)

1⃣ OGIER 3'31.5

2. Neuville +0.5s

3. Tänak +2.0s

4. Evans +2.7s

5. Rovanperä +3.0s#ACIRallyMonza 🇮🇹 #WRC



🎙️ "I need to win so I need to give everything! But with these conditions there's also a big part played in the head" pic.twitter.com/vGcDwXIaUc — Sébastien Ogier (@SebOgier) December 3, 2020

Автором единственной аварии в четверг стал Такамото Кацута: японец не успел затормозить перед медленным поворотом и врезался в ограждение трассы Ф1, после чего не смог продолжить движение, пишет Motorsport.