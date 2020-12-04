Пт, 4.12.2020
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  • Ведущие автогонщики мира завершают сезон участием в Ралли Монца
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Ведущие автогонщики мира завершают сезон участием в Ралли Монца

Отть Тянак и Мартин Ярвеоя на Ралли Монца.

ФОТО: Bastien Baudin / Hyundai Motorsport GmbH

В окрестностях Милана стартовал заключительный этап чемпионата мира по авторалли - Ралли Монца, пишет Rus.ERR.

В четверг гонщики провели всего один короткий спецучасток, самым быстрым оказался француз Себастьен Ожье. Он на полсекунды опередил бельгийца Тьерри Невиля, и на 2 - эстонца Оття Тянака.

Настоящая борьба на Ралли Монца начнется в пятницу, когда участники гонки проведут еще пять скоростных участков. 

В общем зачете чемпионата мира лидирует британец Эльфин Эванс - 111 очков. У Ожье 97, у Невиля - 87, у Тянака - 83 балла.

Автором единственной аварии в четверг стал Такамото Кацута: японец не успел затормозить перед медленным поворотом и врезался в ограждение трассы Ф1, после чего не смог продолжить движение, пишет Motorsport.

Мировое первенство завершится в воскресенье.

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