Ведущие автогонщики мира завершают сезон участием в Ралли Монца

В окрестностях Милана стартовал заключительный этап чемпионата мира по авторалли - Ралли Монца, пишет Rus.ERR.
В четверг гонщики провели всего один короткий спецучасток, самым быстрым оказался француз Себастьен Ожье. Он на полсекунды опередил бельгийца Тьерри Невиля, и на 2 - эстонца Оття Тянака.
Настоящая борьба на Ралли Монца начнется в пятницу, когда участники гонки проведут еще пять скоростных участков.
В общем зачете чемпионата мира лидирует британец Эльфин Эванс - 111 очков. У Ожье 97, у Невиля - 87, у Тянака - 83 балла.
Stage win 🥇— Sébastien Ogier (@SebOgier) December 3, 2020
SS1 The Monza Legacy (4.33 km)
1⃣ OGIER 3'31.5
2. Neuville +0.5s
3. Tänak +2.0s
4. Evans +2.7s
5. Rovanperä +3.0s#ACIRallyMonza 🇮🇹 #WRC
🎙️ "I need to win so I need to give everything! But with these conditions there's also a big part played in the head" pic.twitter.com/vGcDwXIaUc
Автором единственной аварии в четверг стал Такамото Кацута: японец не успел затормозить перед медленным поворотом и врезался в ограждение трассы Ф1, после чего не смог продолжить движение, пишет Motorsport.
Мировое первенство завершится в воскресенье.