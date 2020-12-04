Советник Тихановской назвал шесть сценариев развития событий

"Я беру на себя эту ответственность, потому что знаю, что я не одна", - отметила она в видеообращении.

Тем временем советник политика Александр Добровольский опубликовал на сайте Светланы Тихановской анализ шести возможных сценариев развития событий в Белоруссии.

Первым сценарием, с точки зрения Добровольского, может стать проведение новых выборов в результате переговоров. Предпосылок к началу этих переговоров может быть две: либо находящийся у власти Александр Лукашенко сам принимает решение об участии в переговорах с оппозицией, либо такое решение принимает "группа людей, представляющих интересы прежней власти".

В обоих случаях со стороны протестующих в консультациях принимает участие переговорная группа, назначенная Светланой Тихановской, и эта группа сотрудничает с Координационным советом, отмечается в документе.

Возможность новых выборов в Белоруссии

Второй сценарий, по мнению Добровольского, - это "новые выборы в результате того, что должность президента становится вакантной". Подобная ситуация может сложиться после того, как "бывший президент покидает страну", "подает в отставку" или "подвергается аресту", указывает эксперт.

Третьим вариантом может стать "ужесточение режима, массовые репрессии, возможное введение чрезвычайного или военного положения". Добровольский считает, что в таком случае "Лукашенко остается у власти на некоторый период", однако сокращению продолжительности этого периода будет способствовать отсутствие легитимности правителя и дефицит ресурсов для существования режима.

Конституционная реформа в Белоруссии

Четвертый сценарий развития событий в Белоруссии, с точки зрения советника Светланы Тихановской, предполагает "попытки со стороны Лукашенко затянуть время с обещанием конституционной реформы в надежде, что протесты утихнут".

"Проводится Всебелорусское народное собрание (которое является неконституционным органом). На собрании принимается проект изменения конституции (скорее всего, без конкретного содержания и без конкретных сроков реализации). Несмотря на возможное затягивание времени, Лукашенко в этой ситуации остается нелегитимным, на общественную поддержку он рассчитывать не сможет", - описывает подобный сценарий развития событий Добровольский.

По его мнению, объявление новых президентских выборов весной 2021 года могло бы смягчить ситуацию и ослабить протесты, но "Лукашенко вряд ли на это пойдет".

Возможное вмешательство России в ситуацию в Белоруссии

Еще одним возможным сценарием развития событий в Беларуси Добровольский считает введение в страну российских военных и полицейских формирований с возможной инкорпорацией (включением Белоруссии в состав России) или без нее По мнению эксперта, "у России хватит ресурсов на содержание режима на довольно долгое время, но санкции, большая нагрузка на экономику и внутренние волнения приведут к нестабильности ситуации в России".

В качестве одного из вариантов вышеназванного сценария Добровольский рассматривает ситуацию, при которой Лукашенко либо отстраняется от должности, либо лишается реальной власти.

Подобное развитие событий может вызвать раскол в силовых структурах и массовые протесты, полагает советник Светланы Тихановской. "При этом общественные настроения приведут к появлению массового антироссийского движения. Отношения с Россией будут безнадежно испорчены", - прогнозирует он. Последним, шестым, возможным сценарием Добровольский называет "номенклатурный или военный переворот, отстранение Лукашенко от власти".

"Анализ вышеперечисленных сценариев показывает, что только два из них устойчивы и могут иметь стабильные последствия. Это сценарии 1 и 2 (переговоры между властью и оппозицией о проведении новых выборов в Белоруссии)", - подчеркивает Добровольский. "Результатом реализации этих сценариев является разрешение базового противоречия (народ отказал Лукашенко в доверии и требует его ухода, но Лукашенко отказывается уходить)", - резюмирует он.

Светлана Тихановская о новых выборах

В свою очередь, Светлана Тихановская заявила в видеообращении, опубликованном 3 декабря на ее канале в YouTube, что ее команда уже разработала концепцию проведения новых выборов, проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко, а также программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса.