Галерея и блог ⟩ Ратас поехал в Ида-Вирумаа, но узнал, что контактировал с зараженным

Премьер-министр Юри Ратас отправился в Ида-Вирумаа, чтобы бороться с коронавирусом, однако посреди поездки узнал, что контактировал с зараженным, и был вынужден прервать визит.
В пятницу премьер-министр Юри Ратас должен был обсуждать в Нарве, Йыхви и Силламяэ возможности обуздать коронавирус. В 12 часов премьер должен был принять участие в пресс-конференции вместе с главой Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузикус, председателем правления Клиники ТУ Мареком Сеэром и главой Идаского спасательного центра Айларом Хольцманном. В связи с тем, что премьер-министр оказался близко контактным, он принимает в пресс-конференции участие по Skype.
Ратас должен был встретиться с представителями местных самоуправлений, больниц, Департамента здоровья, экстренной помощи и сферы предпринимательства.
На встречах планировалось обсудить, как остановить распространение коронавируса в уезде, где уровень заражения самый высокий в Эстонии, а также уменьшить разрушительное воздействие заболевания на экономику и благосостояние людей.
Премьер-министр отметил на четверговой пресс-конференции правительства, что ситуация с коронавирусом в Ида-Вирумаа плохая. «Вирус широко распространяется. В Эстонии показатель заболеваемости составляет 358, в Ида-Вирумаа он в два раза выше», - сказал Ратас.