Галерея и блог ⟩ Ратас поехал в Ида-Вирумаа, но узнал, что контактировал с зараженным

В пятницу премьер-министр Юри Ратас должен был обсуждать в Нарве, Йыхви и Силламяэ возможности обуздать коронавирус. В 12 часов премьер должен был принять участие в пресс-конференции вместе с главой Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузикус, председателем правления Клиники ТУ Мареком Сеэром и главой Идаского спасательного центра Айларом Хольцманном. В связи с тем, что премьер-министр оказался близко контактным, он принимает в пресс-конференции участие по Skype.

Ратас должен был встретиться с представителями местных самоуправлений, больниц, Департамента здоровья, экстренной помощи и сферы предпринимательства.

На встречах планировалось обсудить, как остановить распространение коронавируса в уезде, где уровень заражения самый высокий в Эстонии, а также уменьшить разрушительное воздействие заболевания на экономику и благосостояние людей.