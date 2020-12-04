Прямая трансляция, фото ⟩ Ратас пытается обуздать коронавирус в Ида-Вирумаа

В пятницу премьер-министр Юри Ратас обсуждает в Нарве, Йыхви и Силламяэ возможности обуздать коронавирус. В 12 часов премьер, глава Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузикус, председатель правления Клиники ТУ Марек Сеэр и глава Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн дадут пресс-конференцию, которую будет транслировать Rus.Postimees.
Он встретится с представителями местных самоуправлений, больниц, Департамента здоровья, экстренной помощи и сферы предпринимательства.
На встречах будет обсуждаться, как остановить распространение коронавируса в уезде, где уровень заражения самый высокий в Эстонии. Также речь пойдет о том, как уменьшить разрушительное воздействие заболевания на экономику и благосостояние людей.
Премьер-министр отметил на четверговой пресс-конференции правительства, что ситуация с коронавирусом в Ида-Вирумаа плохая. «Вирус широко распространяется. В Эстонии показатель заболеваемости составляет 358, в Ида-Вирумаа он в два раза выше», - сказал Ратас.