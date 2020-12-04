Прямая трансляция, фото ⟩ Ратас пытается обуздать коронавирус в Ида-Вирумаа

Он встретится с представителями местных самоуправлений, больниц, Департамента здоровья, экстренной помощи и сферы предпринимательства.

На встречах будет обсуждаться, как остановить распространение коронавируса в уезде, где уровень заражения самый высокий в Эстонии. Также речь пойдет о том, как уменьшить разрушительное воздействие заболевания на экономику и благосостояние людей.