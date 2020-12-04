Правительство планирует сделать вакцинацию от коронавируса до конца 2021 года бесплатной

"Поскольку заказ в мире на вакцины очень большой и для достижения высоких производственных показателей потребуется время, с высокой вероятностью в Эстонию, как и в остальные страны Европы и мира, сначала поступит ограниченное количество доз. Сейчас тенденции позволяют надеяться, что в течение следующего года появится возможность проведения масштабной вакцинации", - сказала советник по связям с общественностью Министерства социальных дел Анна Тислер-Лаврентьев.

Первые вакцины могут получить разрешение на продажу в ЕС к концу декабря, а первые поставки могут быть доставлены в Эстонию в январе следующего года. Вакцины будут постепенно поступать небольшими партиями поквартально.

"Группы риска были выявлены в Эстонии еще летом: люди с определенными хроническими заболеваниями и пожилые, у которых заболевание может вызвать тяжелые последствия; работники здравоохранения, работники учреждений попечения и жители домов попечения, а также поставщики жизненно важных услуг. Благодаря вакцинации появится возможность защитить наиболее уязвимые группы населения", - отметила Тислер-Лаврентьев и добавила, что после вакцинации наиболее уязвимых групп планируется вакцинация всех жителей Эстонии, которая будет добровольной.