Российские биатлонисты выдали худшую гонку в своей истории

Победу в гонке одержал норвежец Тарьей Бе, преодолевший дистанцию в 10 км за 24 минуты 3,7 секунды без промахов на двух огневых рубежах. Второе место занял немец Арнд Пайффер (+ 13,9 сек; 0 промахов), третьим с одной осечкой стал норвежец Йоханнес Бе (+29,4; 1). Тарьей впервые оказался выше младшего брата Йоханнеса на пьедестале почета.

Лучшим из россиян оказался Матвей Елисеев - он не допустил промахов в стрельбе, но финишировал 33-м. Александр Логинов стал 34-м, Эдуард Латыпов - 46-м, Антон Бабиков - 55-м, Петр Пащенко - 72-м, Семен Сучилов - 85-м.

Такое положение в итоговом протоколе является историческим антирекордом России в мужском биатлоне за всю его историю.

Йоханнес Бе сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира, на его счету 162 очка. Тарьей (115 очков) - второй. Лучший из россиян - Александр Логинов (67 очков), он занимает 20-е место.

3 years after his last sprint win, @tarjei_boe is back on top again🥳 - his 10th victory overall.



🥇 Tarjei Boe @NSSF_Biathlon 🇳🇴

🥈 Arnd Peiffer @skiverband 🇩🇪

🥉 Johannes T. Boe @NSSF_Biathlon 🇳🇴

Rewatch the men's 10 km in @KlahtiBiathlon on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/gpNVM0tgnI — IBU World Cup (@IBU_WC) December 3, 2020

Позднее в четверг в Контиолахти прошел спринт на 7,5 км у женщин, победу в котором отпраздновала шведская биатлонистка Ханна Эберг результатом 21 минута 11,5 секунды при чистой стрельбе.

Второй стала француженка Анаис Шевалье (+9,6; 0). Замкнула тройку сестра победительницы Эльвира Карин Эберг (+27,9;1).

3 years after his last sprint win, @tarjei_boe is back on top again🥳 - his 10th victory overall.



🥇 Tarjei Boe @NSSF_Biathlon 🇳🇴

🥈 Arnd Peiffer @skiverband 🇩🇪

🥉 Johannes T. Boe @NSSF_Biathlon 🇳🇴

Rewatch the men's 10 km in @KlahtiBiathlon on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/gpNVM0tgnI — IBU World Cup (@IBU_WC) December 3, 2020

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова (+1.03,7; 1), отставшая от победительницы на более чем на минуту и занявшая десятое место. Ирина Казакевич стала 13-й (+1.07,9; 1), Тамара Воронина - 27-й (+1.35,6; 0), Евгения Павлова - 44-й (+2.01,6; 3), Ульяна Кайшева - 54-й (+2.20,7; 3), Анастасия Гореева - 81-й (+3.26,4; 5).

Ханна Эберг одержала вторую победу подряд в текущем сезоне и укрепила лидерство в общем зачете Кубка мира, набрав 156 очков. Второй идет Шевалье-Буше (115), третьей - норвежка Марта Рейселанн (114).