Шесть распространенных мифов о рынке недвижимости, которые не соответствуют действительности

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман описывает наиболее распространенные мифы о рынке недвижимости, а также то, какой урок из них можно извлечь.
· «Недвижимость продает себя сама, мне не нужно ничего делать!»
«Правила фен-шуй, положительная и негативная аура, а также внутреннее чувство гораздо больше управляют решениями покупателей, чем можно было бы предположить. Если собственник квартиры – заядлый курильщик, то человек с обостренным обонянием может отказаться от ее покупки даже невзирая на то, что владелец не курил в комнате уже несколько недель. Еще хуже складывается ситуация с продажей, когда придя в квартиру, потенциальный покупатель видит вереницу пивных бутылок или давно не мытый унитаз. Такая неприглядная картина может заставить его сделать определенные неблагоприятные выводы, которые могут вовсе и не соответствовать действительности, однако сделка может расстроиться.
Перед продажей советуем тщательно убрать квартиру, зажечь свечи, сварить кофе и поставить цветы в вазу. Покупатель ищет не только объект недвижимости, но и гармонию, которую букет свежих цветов может создать гораздо лучше, чем, например, сохнущее на радиаторе белье», – объяснил Сооман.
«С другой стороны, нет причин чрезмерно напрягаться. Результаты так называемого санитарного ремонта с небрежно побеленными потолками и наскоро приклеенными обоями, как правило, бросаются в глаза и создают впечатление, которое вовсе не укрепляет доверие. Также не следует и закрывать, например, трубы и другие конструкции, поскольку это может вызвать подозрение, что вы что-то скрываете», – добавил он.
· «Все маклеры, занимающиеся недвижимостью, одинаковы»
«Единственное, что связывает маклеров, занимающихся недвижимостью, – это то, что все они люди. Остальное зависит от культуры труда в фирме и, безусловно, от личных мотиваций маклера. Не рассуждая долго на эту тему, хочу посоветовать следующее: если маклер не представил исчерпывающий обзор рынка относительно выставляющейся на продажу недвижимости вместе с конкурирующими предложениями и информацией о совершенных в регионе сделках, то вы имеете дело с нерадивым или не владеющим информацией маклером. В худшем случае он может начать щелкать телефоном, делая кривые снимки объекта. С таким маклером лучше сразу распрощаться», – сказал Сооман.
· «Цена всегда должна быть с запасом, чтобы можно было торговаться»
«Вы продаете или играете в куплю-продажу? Вспомните знакомые еще с советских времен истории, когда к одному продавцу огурцов выстроилась длинная очередь, а к другому никто не подходит. В условиях рыночной торговли такой подход до сих пор вызывает распри, однако в секторе недвижимости победителем становится тот, кому удается довести дело до заключения сделки. Продажа по слишком низкой цене – это все равно что игра в Деда Мороза. При этом явно завышенная в ходе конкурентной гонки оценка по сравнению с предложениями в соседних домах никоим образом не приблизит собственника недвижимости к заключению сделки. Покупатель отнюдь не глупец», – заключил Сооман.
· «Ну, у продавца просто не хватило времени оформить разрешение на эксплуатацию…»
«В подобной ситуации могу дать только один совет: покупай задешево или беги. Отсутствие разрешения на эксплуатацию жилой недвижимости – это катастрофа, преодолеть которую поможет только снос, масштабная реновация или огромное количество бумаг. Перед продажей ни один добросовестный собственник недвижимости не забудет получить разрешение на эксплуатацию, ссылаясь на лень и ли нехватку времени», – заверил Сооман.
· «Я не нуждаюсь в помощи строительного эксперта при покупке дома!»
«Здоровые люди обычно не ходят к врачу просто так, для этого должна быть какая-то причина. А ведь бОльшая часть заболеваний обнаруживается на ранней стадии именно в ходе обычной рутинной проверки. Когда вы собираетесь приобрести недвижимость – особенно это касается частных жилых домов – стоит пригласить строительного эксперта, чтобы он все тщательно проверил. Ни один покупатель жилья не желал бы заполучить дом, пораженный домовым грибком или имеющий иные скрытые дефекты, которые могут довести дело до суда», – объяснил Сооман.
· «Каждая покупка недвижимости должна быть инвестицией»
«Чем больше сумма взятого для заключения сделки кредита, тем тщательнее следует подходить к подтверждению экономической целесообразности покупки. В идеале у каждого покупателя жилья должно быть достаточно сбережений, чтобы не уподобляться спекулянтам, постоянно подсчитывающим прибыль или убытки. Если же сделка заключается исключительно за счет собственных средств, то большее значение приобретают эмоции, а не быстрая прибыль, возможный доход от сдачи в аренду или рентабельность собственного капитала», – добавил Сооман.
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