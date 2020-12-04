Шесть распространенных мифов о рынке недвижимости, которые не соответствуют действительности

· «Недвижимость продает себя сама, мне не нужно ничего делать!»

«Правила фен-шуй, положительная и негативная аура, а также внутреннее чувство гораздо больше управляют решениями покупателей, чем можно было бы предположить. Если собственник квартиры – заядлый курильщик, то человек с обостренным обонянием может отказаться от ее покупки даже невзирая на то, что владелец не курил в комнате уже несколько недель. Еще хуже складывается ситуация с продажей, когда придя в квартиру, потенциальный покупатель видит вереницу пивных бутылок или давно не мытый унитаз. Такая неприглядная картина может заставить его сделать определенные неблагоприятные выводы, которые могут вовсе и не соответствовать действительности, однако сделка может расстроиться.

Перед продажей советуем тщательно убрать квартиру, зажечь свечи, сварить кофе и поставить цветы в вазу. Покупатель ищет не только объект недвижимости, но и гармонию, которую букет свежих цветов может создать гораздо лучше, чем, например, сохнущее на радиаторе белье», – объяснил Сооман.

«С другой стороны, нет причин чрезмерно напрягаться. Результаты так называемого санитарного ремонта с небрежно побеленными потолками и наскоро приклеенными обоями, как правило, бросаются в глаза и создают впечатление, которое вовсе не укрепляет доверие. Также не следует и закрывать, например, трубы и другие конструкции, поскольку это может вызвать подозрение, что вы что-то скрываете», – добавил он.

· «Все маклеры, занимающиеся недвижимостью, одинаковы»

«Единственное, что связывает маклеров, занимающихся недвижимостью, – это то, что все они люди. Остальное зависит от культуры труда в фирме и, безусловно, от личных мотиваций маклера. Не рассуждая долго на эту тему, хочу посоветовать следующее: если маклер не представил исчерпывающий обзор рынка относительно выставляющейся на продажу недвижимости вместе с конкурирующими предложениями и информацией о совершенных в регионе сделках, то вы имеете дело с нерадивым или не владеющим информацией маклером. В худшем случае он может начать щелкать телефоном, делая кривые снимки объекта. С таким маклером лучше сразу распрощаться», – сказал Сооман.

· «Цена всегда должна быть с запасом, чтобы можно было торговаться»

«Вы продаете или играете в куплю-продажу? Вспомните знакомые еще с советских времен истории, когда к одному продавцу огурцов выстроилась длинная очередь, а к другому никто не подходит. В условиях рыночной торговли такой подход до сих пор вызывает распри, однако в секторе недвижимости победителем становится тот, кому удается довести дело до заключения сделки. Продажа по слишком низкой цене – это все равно что игра в Деда Мороза. При этом явно завышенная в ходе конкурентной гонки оценка по сравнению с предложениями в соседних домах никоим образом не приблизит собственника недвижимости к заключению сделки. Покупатель отнюдь не глупец», – заключил Сооман.