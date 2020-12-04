ВОЗ: для туристов могут ввести обязательные электронные сертификаты о вакцинации

Эстония и агентство здравоохранения Организации Объединенных Наций в октябре начали пилотный проект цифрового сертификата вакцины - «умной желтой карты» - для последующего использования при отслеживании совместимых медицинских данных и для усиления поддерживаемой ВОЗ инициативы COVAX по активизации вакцинации в развивающихся странах.

Реальность вакцинации растет, поскольку в среду Великобритания одобрила прививку от COVID-19 от Pfizer и немецкой BioNTech, в то время как другие компании Moderna и AstraZeneca предоставили положительные данные испытаний на фоне своего стремления к одобрению.

На брифинге в Копенгагене представители ВОЗ заявили, что выступают против введения иммунных паспортов для переболевших COVID-19. Они также заявили, что не одобряют тестирование на вирус прямо в аэропортах.

В то же время эксперт Всемирной организации здравоохранения рассказал об изучении технологии электронных сертификатов для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Организация прорабатывает возможности совместной работы с государствами-участниками над такими электронными документами для путешествий.