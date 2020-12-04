"Мы тоже не идиоты": Предложение владельца пустующей заправки насмешило чиновников

«Мы тоже не идиоты», - оценил член волостного собрания Арнольд Пастак три предложения паевого товарищества GunBirdy, посчитав их абсурдными.

Заправочная станция Kõpu не использовалась потребителями в течение как минимум трех лет, а предприятие, получившее право на строительство на участке в 2006 году, не уплатило установленную договором годовую плату в размере 1300 евро. Когда волостные власти пригрозили расторгнуть договор о праве на строительство, компания предложила снизить годовую плату до 1 евро, в результате чего волость сможет взять на себя уход за территорией.

Если волость не желает так сильно снижать налог, GunBirdy предлагает ей выкупить недвижимость за 5000 евро. Если же муниципалитет не желает снижать годовую плату и не желает продавать недвижимость, компания согласна расторгнуть договор за 90 000 евро.

Маячит судебная дорожка

Все три предложения рассмешили членов совета. Так, в четверг волостной старейшина Пыхья-Сакала Яанус Рахула составил представителям GunBirdy письмо, в котором сообщается, что договор не будет изменен и если компания не выплатит накопленный за годы долг или не откроет сновазаправочную станцию, самоуправление аннулирует право на застройку.

Представитель GunBirdy Маргус Кукк подтвердил мнение членов волостного собрания о том, что потеря права застройки приведет к судебному разбирательству, поскольку компания намерена защитить свое имущество и права. Кукк считает лишение фирмы участка несправедливым, а отклонение предложенных им поправок к договору- бессовестным и неблагодарным.

По оценке Кукка, договор о праве на застройку - это документ, по которому обязательства на себя берут две стороны: муниципалитет и предприятие. «Мы годами обращались к волости со своими предложениями, но, к сожалению, в этой волости занимаются политическими противоречиями, и поэтому у них нет времени на вопросы, которые могли бы интересовать нас и иметь существенное значение», - сказал Кукк.

GunBirdy уже обращалась в волость Кыпу с предложениями о внесении изменений в договор. «Потом сменился глава волости, потом волость исчезла, потом там началась смена старейшин», - резюмировал случившееся Кукк. По его словам, с 2017 года АЗС в Кыпу не работает именно потому, что никаких договоренностей не удалось достигнуть. Устно Кукк получал различные сообщения от руководителей волости, но ничего письменного.

Предприниматель ищет партнера

«У нас должно быть равноправное партнерство, но если литраж топлива, продаваемого на АЗС, сильно упал, и деятельность находится на границе убытков, тогда партнеры должны вести переговоры и находить решения», - объяснил Маргус Кукк.

«Вклад самоуправления - недвижимость стоимостью около 5 000 евро, а мы построили там автозаправочную станцию ​​за 4,7 миллиона крон (около 300 000 евро - ред.)».

Компания хотела бы уменьшить годовую плату и передать обязательство по содержанию волости.

Сеть заправочных станций, которая работала под брендом GT Oil, больше не имеет лицензии на продажу в Эстонии и не управляет бензозаправочными станциями, но Кукк, по своим собственным словам, обладать знаниями и навыками, чтобы найти арендатора для заправки в Кыпу, чтобы снова запустить там начатый в 2006 году бизнес. Однако это предполагает, что договор будет изменен в выгодном для компании направлении.

Власти волости Пыхья-Сакала с этим не согласны Муниципалитет по-прежнему требует почти 4000 евро, не выплаченных за последние три года, и на снижение цен не соглашается. По словам Яануса Рахула, GunBirdy не оплатила счет ни за один год с момента основания волости Пыхья-Сакала, а также годовая плата не была выплачена в последний год существования волости Кыпу.