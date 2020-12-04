Госсуд: взятие под стражу водителя, участвовавшего в гонке на Лаагна-теэ, оправдано

В Криминальной коллегии Госсуда пояснили, что, согласно закону, наказать можно только соисполнителей умышленного преступления, в том числе соучастников.

По оценке Госсуда, поскольку стиль вождения Калашникова оказали влияние на ехавшего позади него Халилова, его роль в уличных гонках была существенной и она напрямую связана с тяжелыми последствиями. Таким образом, Калашникова можно рассматривать как соучастника преступления.

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В начале ноября Пыхьяская окружная прокуратура предъявила 20-летнему Исе Халилову и 29-летнему Вячеславу Калашникову обвинения по статье Пенитенциарного кодекса, касающейся нарушения правил вождения и обращения с транспортным средством, приведшем к смерти двух или более человек.

По данным прокуратуры, во второй половине дня 20 июня обвиняемые совместно и согласовано на двух машинах начали свою поездку из центра Таллинна в сторону Ласнамяэ. 29-летний Вячеслав находился за рулем Chevrolet Camaro, а 20-летний Иса управлял BMW X5. Они разогнались и мчались по Пярнускому шоссе до Нарвского шоссе, затем выехали на улицу Кундери, а оттуда — на Лаагна теэ, где и произошла трагедия с участием трех автомобилей.

В результате ДТП погибли двое и тяжело пострадали еще два человека. В качестве подозреваемых были задержаны Халилов и Калашников, чей автомобиль в столкновении непосредственно не участвовал. Харьюский уездный суд согласился с мнением прокуратуры, что Калашникова можно рассматривать как соучастника преступления. Таллиннский окружной суд, рассмотревший жалобу защитника, пришел к выводу, что Калашников содействовал совершению преступления.