Футболист "Флоры" заразился коронавирусом, игра с "Левадией" пройдет 12 декабря

Если в четверг футбольные власти сообщили, что игроки "Левадии" контактировали с заразившимся коронавирусом лицом, а потому всей команде пришлось уйти в самоизоляцию и матч пройдет 9 декабря, то в пятницу стало известно, что с Covid-19 столкнулись и во "Флоре".