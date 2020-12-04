Пт, 4.12.2020
Количество школ в Эстонии сокращается в целом. Быстрее всего уменьшается число учеников в русской школе. Яак Ааб
Яак Ааб
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  • Футболист "Флоры" заразился коронавирусом, игра с "Левадией" пройдет 12 декабря
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Футболист "Флоры" заразился коронавирусом, игра с "Левадией" пройдет 12 декабря

"Флора".

ФОТО: Tairo Lutter

Поединок последнего тура чемпионата Эстонии по футболу, который изначально был назначен на 6 декабря, перенесли уже во второй раз за последние сутки, пишет Rus.ERR.

Если в четверг футбольные власти сообщили, что игроки "Левадии" контактировали с заразившимся коронавирусом лицом, а потому всей команде пришлось уйти в самоизоляцию и матч пройдет 9 декабря, то в пятницу стало известно, что с Covid-19 столкнулись и во "Флоре".

"Вчера поздно вечером стало известно, что один футболист "Флоры" сдал положительный тест на коронавирус, по этой причине вся команда "Флоры" отправлена на самоизоляцию", - прокомментировала в пятницу пресс-служба Эстонского футбольного союза.

В результате поединок, который уже не имеет турнирного значения, пройдет 12 декабря на стадионе "Спортлэнд Арена".

"Флора" досрочно стала чемпионом Эстонии, "Левадии" досталось третье место. 

Три предыдущие очные встречи команд в текущем сезоне завершились победами "Флоры".

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